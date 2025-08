Na dwóch scenach pojawili się, lub dopiero pojawią, m.in. Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończy występ Piotra Bukartyka.

Później The Allergies , którzy w ostatniej chwili zastąpili Spidergawd - norweski zespół musiał odwołać swój występ z powodów zdrowotnych. The Allergies natomiast - Brytyjczycy łączący funk, hip-hop i soul - bez problemów rozgrzali publiczność przed kolejnymi koncertami.

Następny zespół to amerykańska grupa Agnostic Front, czyli kolejna doskonała okazja do zapogowania pod Dużą Sceną. Po nich klimat nieco zwolnił, bo na scenę wyszli Fisz Emade Tworzywo. Zwolnił, ale nie znaczy, że tłum pod sceną zmalał - wręcz przeciwnie. "Niestety ciągle żyjemy w czasach, kiedy wokół nas wybuchają niesprawiedliwe wojny" - mówił Fisz po utworze "Nie widzimy chmur". Takie utwory jak "Telefon", "Wolne dni", "Ogień i woda" czy "Pył" od razu zachęciły ludzi do poruszania się. "To chyba jeden z niewielu naszych koncertów, na których nie pada, zawsze, gdzie się pojawimy, tam deszcz, huragan" - mówił jeszcze Fisz i, niestety, patrząc na prognozy pogody ta przepowiednia ma szansę się spełnić.