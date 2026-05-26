Pol'and'Rock 2026 z kolejnymi ogłoszeniami. Hołd dla legendy i wyczekiwany powrót na Małą Scenę

Jednym z najmocniejszych punktów nowego ogłoszenia okazała się obecność Kasi Lins. Artystka pojawi się podczas tegorocznej edycji festiwalu z projektem "Obywatelka K.L.", inspirowanym twórczością Grzegorza Ciechowskiego.

Nie chodzi jednak o klasyczny koncert oparty na wiernym odtwarzaniu znanych utworów. Zapowiadane są osobiste i emocjonalne interpretacje repertuaru legendarnego lidera Republiki. Organizatorzy podkreślają, że publiczność może spodziewać się nowych aranżacji i autorskiego spojrzenia na kompozycje, które od lat zajmują ważne miejsce w historii polskiej muzyki.

Koncert odbędzie się w piątek 31 lipca o godzinie 23:05 na Małej Scenie.

Ogłoszenie zbiegło się także z ważnym momentem w karierze artystki. Chwilę później poinformowano, że Kasia Lins została potrójną laureatką Fryderyków 2026.

"Najlepsze ogłoszenie tej edycji". Fani od razu zaczęli dyskusję

Pod wpisem organizatorów niemal natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wielu uczestników nie ukrywało, że właśnie na ten moment czekali od miesięcy.

"Najlepsze ogłoszenie tej edycji! Czekałem!" - napisał jeden z internautów.

Pojawiły się jednak również głosy, że wybór Małej Sceny może okazać się ryzykowny przy tak dużym zainteresowaniu. "Tylko czy ten projekt nie okaże się za duży na Małą Scenę?" - zastanawiali się komentujący.

Nie zabrakło też osób, które miały okazję wcześniej usłyszeć ten materiał na żywo. "Miałem możliwość chwilę porozmawiać z Kasią. Niesamowita osobowość. Genialnie zaśpiewała Ciechowskiego" - czytamy w jednej z reakcji.

Jucho wraca na Pol'and'Rock. "Taką miałam cichą nadzieję"

Drugim nowym nazwiskiem w składzie została Jucho.

Organizatorzy zapowiadają jej występ jako spotkanie z twórczością pełną muzycznej wrażliwości, nieprzewidywalności i kreatywności. Artystka wystąpi na Małej Scenie w czwartek 30 lipca o godzinie 21:40.

W komentarzach bardzo szybko dało się zauważyć, że dla części publiczności to jedno z najbardziej wyczekiwanych ogłoszeń tegorocznej edycji.

"Taką miałam cichą nadzieję, że może Jucho się pojawi. Marzenia się spełniają!" - napisała jedna z uczestniczek.

Inni od razu zaczęli planować festiwalowy rozkład dnia. Jeden z komentujących przyznał, że po koncertach cięższych zespołów zamierza przenieść się właśnie pod Małą Scenę.

Nie zabrakło również sentymentalnych odniesień do wcześniejszej działalności artystki i oczekiwań wobec repertuaru. Fani otwarcie pisali, że liczą na powrót utworów, które przez lata stały się dla nich koncertowymi klasykami.

Line-up Pol'and'Rock 2026 rośnie. Kto jeszcze zagra?

To kolejne ogłoszenie, które pokazuje, że tegoroczny program będzie wyjątkowo różnorodny. Obok projektów autorskich i alternatywnych propozycji nie zabraknie też mocniejszego grania.

Wśród wcześniej potwierdzonych wykonawców znaleźli się już m.in. Orbit Culture, Godsmack, Vended, Dżem, Happysad, Myslovitz, Voo Voo, Malevolence oraz Heľenine Oči.

32. edycja Pol'and'Rock Festival 2026 odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na Lądowisku Czaplinek-Broczyno. Kolejne ogłoszenia mają pojawić się w najbliższych tygodniach, a wśród uczestników nie brakuje już pytań o ostatniego headlinera festiwalu.





