Pol'and'Rock 2026 odsłania kolejne karty. Gwiazda wywołała lawinę wspomnień

32. edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata odbędzie się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia 2026 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Organizatorzy regularnie ujawniają kolejnych wykonawców, a najnowsze ogłoszenie spotkało się z bardzo żywą reakcją internautów.

Ewelina Flinta wraca na Pol'and'Rock. "Dożywotni ukłon w stronę tej pani"

Największe emocje wzbudziło ogłoszenie występu Eweliny Flinty, która pojawi się na Małej Scenie 1 sierpnia o godz. 20:35. Artystka jest związana z festiwalem od wielu lat i występowała tam jeszcze w czasach Przystanku Woodstock, między innymi w 2002 i 2010 roku. Publiczność mogła oglądać ją również podczas jubileuszowego koncertu z okazji 40-lecia Woodstock '69.

Organizatorzy podkreślili w zapowiedzi, że gdyby cofnąć czas, Flinta bez problemu odnalazłaby się na scenie legendarnego Woodstocku z 1969 roku. Tym razem wokalistka zaprezentuje materiał z albumu "Mariposa", wydanego w 2024 roku. Był to jej pierwszy premierowy krążek po niemal dwóch dekadach przerwy. Płyta utrzymana jest w stylistyce bluegrassu, folk-rocka i amerykańskiego grania.

W komentarzach szybko pojawiły się wspomnienia fanów pamiętających jej wcześniejsze występy. "Pamiętam mój pierwszy Woodstock i otwarcie Pani Flinty. Jako młody metal myślałem, że będzie tragiczne otwarcie, ale po tym koncercie mam dożywotni ukłon w stronę tej pani" - napisał jeden z uczestników festiwalu.

Inni przypominali jeszcze wcześniejsze czasy działalności wokalistki z zespołem Surprise. "W 1999 roku zaśpiewała 'Dziwny jest ten świat' Czesława Niemena. Ciary na plecach" - wspominał jeden z internautów. Pojawiały się także głosy, że powrót Flinty to "mega wiadomość" i "piękny powrót do przeszłości".

Nie zabrakło również zaskoczenia, że artystka została przypisana do Małej Sceny. "Mała scena tylko z nazwy" - komentowali fani, przewidując tłumy podczas koncertu.

Daria ze Śląska dołącza do line-upu. "W końcu kobiecy wokal"

Na festiwalu pojawi się także Daria ze Śląska, jedna z najgłośniejszych postaci młodej polskiej alternatywy. Trzykrotna laureatka Fryderyków wystąpi 31 lipca o godz. 21:40 na Małej Scenie.

Artystka zaczynała muzyczną drogę w 2014 roku jako współtwórczyni trip-hopowego projektu The Party is Over. Solową działalność rozpoczęła w 2022 roku i od tego czasu zdążyła współpracować między innymi z Kortezem, Miuoshem oraz Piotrem Odoszewskim. W najbliższym czasie ukaże się jej nowy album "Halo, co jest grane?".

Ogłoszenie spotkało się z bardzo entuzjastycznym odbiorem części publiczności. "W końcu artystka, na którą będę czekać", "świetne ogłoszenie" czy "mega informacja" - pisali fani. Pojawiły się też komentarze zwracające uwagę na niewielką liczbę kobiecych głosów w tegorocznym line-upie. "Wreszcie kobieta. Tak mało ich w tym roku" - zauważyła jedna z internautek.

Nie wszyscy jednak byli przekonani do tego wyboru. Obok zachwytów pojawiły się też krótkie, sceptyczne reakcje w stylu: "Kto to jest?" czy "Nie".

Lipali wraca z nową energią. Fani chcą zespołu na Dużej Scenie

Kolejnym ogłoszonym wykonawcą jest Lipali, dowodzony przez Tomasza "Lipę" Lipnickiego. Grupa wystąpi 31 lipca o godz. 20:15 na Małej Scenie.

Dla zespołu będzie to trzeci koncert na Pol'and'Rocku. Wcześniej Lipali pojawiało się na festiwalu w 2008 i 2015 roku. Projekt powstał po rozpadzie Illusion i początkowo miał być solowym przedsięwzięciem Lipnickiego promującym album "Li-Pa-Li". Z czasem formacja przekształciła się w pełnoprawny zespół i na stałe wpisała się w historię polskiego rocka XXI wieku.

Obecnie obok Tomasza Lipnickiego skład tworzą Łukasz "Łuk" Jeleniewski oraz Arkadiusz Litkowiec. Organizatorzy zapowiadają, że grupa przyjedzie do Czaplinka "z nową energią".

Podobnie jak w przypadku Flinty, część fanów nie kryła zaskoczenia wyborem Małej Sceny. "Taka legenda polskiej sceny i mała scena?", "Na dużą ich!" czy "Ciężko będzie się dostać" - komentowali uczestnicy wydarzenia. Wielu przypominało też, że Lipali od lat należy do najważniejszych gitarowych składów w Polsce.

Pol'and'Rock 2026. Kto jeszcze pojawi się w Czaplinku?

Tegoroczny line-up zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Wcześniej organizatorzy potwierdzili już występy takich wykonawców jak Godsmack, Orbit Culture, Vended, Dżem, Happysad, Myslovitz, Voo Voo, Kosheen czy Malevolence.

Na scenach pojawią się także Orkiestra Dorosłych Dzieci, Heľenine Oči oraz projekt Bum Bum Orkestar & Friends.

Wiele wskazuje na to, że tegororoczna odsłona festiwalu ponownie połączy gitarowe granie, alternatywę i sentymentalne powroty artystów, którzy przez lata budowali historię wydarzenia Jerzego Owsiaka.

