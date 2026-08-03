Płacząca dziewczyna z koncertu Dżemu stała się viralem. "Ta pani jest symbolem lata"

Płacząca dziewczyna z koncertu zespołu Dżem na zakończonym w nocy z soboty na niedzielę Pol'and'Rock Festivalu stała się viralem. Jej niezwykle emocjonalna reakcja podczas przeboju "Whisky" poruszyła tysiące internautów, a fragmenty obiegły społecznościowe platformy (niekiedy z podmienionym dźwiękiem, jak choćby z utworu "Sen o Victorii", w dodatku w wykonaniu poprzedniego wokalisty, czyli Maćka Balcara).

"Gratulacje dla operatora kamery, który wychwycił te piękne emocje dziewczyny! Coś wspaniałego", "Emocje tej pani, to najpiękniejszy przykład z jak ponadczasową muzyką i międzypokoleniowym zespołem mamy do czynienia", "Rozbiła system. Stary jestem, prawie 6 krzyżyk...ale dziewczyna po prostu mnie tak wzruszyła, że nie ukrywam... Poleciały łzy", "Pani w czerni - kocham Cię Kobieto za emocje, które pokazałaś" - zachwycają się internauci w komentarzach pod nagraniem.

Dżem na Pol'and'Rock Festivalu. Wielkie hity i nowe nagrania

Przypomnijmy, że od 2024 r. frontmanem Dżemu jest Sebastian Riedel, syn niezapomnianego wokalisty śląskiej legendy, czyli Ryśka Riedla (31 lipca minęły 32 lata od jego śmierci). Na Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) zespół zaprezentował wiązankę największych przebojów, ale wielotysięczna publiczność usłyszała również mocną reprezentację z wydanej po 15-letniej przerwie nowej płyty studyjnej "Sobie potrzebni".

W sumie Dżem zagrał aż cztery premierowe utwory: "Zanim", "Dusza", "Idzie lepsze" i "Sobie potrzebni". Wszystkie teksty na nowy album stworzył Mirosław Bochenek, piszący dla zespołu od czasów "Autsajdera" (na tę płytę z 1993 r. napisał słowa do tytułowego przeboju i utworu "Prokurator i ja").

Na scenie pojawili się Sebastian Riedel (wokal, gitara), Adam Otręba (gitara), Jerzy Styczyński (gitara), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i Janusz Borzucki (klawisze) oraz gościnnie Janusz Frychel (bas), który od końca 2025 r. zastępuje na koncertach zmagającego się z problemami zdrowotnymi Bena Otrębę.