Ostrzeżenie przed startem Pol'and'Rock Festivalu. "Pomóżmy sobie wzajemnie"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Na terenie Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku-Broczynie panują upały - prognozy przewidują, że podczas oficjalnego otwarcia o godz. 15 będzie ok. 33-35 stopni. Jurek Owsiak ze swoją ekipą wydali specjalny komunikat związany z pogodą.

Jurek Owsiak w okularach z czerwonymi oprawkami na żółtej sofie, w czarnej koszulce z napisem, w tle rośliny.
Jurek Owsiak stoi na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyMichał Woźniak/Dzień Dobry TVNEast News

Tysiące uczestników zaczęły przybywać na teren Pol'and'Rock Festivalu na terenie lotniska Broczyno w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) od godz. 12 we wtorek. To wtedy Jurek Owsiak oficjalnie otworzył bramy festiwalu.

Koncerty na Dużej Scenie wraz z uroczystym przywitaniem rozpoczną się o godz. 15 w czwartek. Ze względu na nadciągający nad Polskę upał organizatorzy wydali specjalny komunikat.

Upały na Pol'and'Rock Festivalu. Oficjalny komunikat

Na terenie imprezy dostępne będą punkty z darmową pitną wodą. Ma to pomóc uczestnikom jak najlepiej znieść żar lejący się z nieba (prognozy wskazują na temperatury rzędu 33-35 stopni).

Zobacz również:

Jurek Owsiak
Pol'and'Rock Festival

Jurek Owsiak otworzył bramy Pol'and'Rock Festivalu. "Nigdy nie myślałem, że będzie aż tak dużo ludzi"

Michał Boroń
Michał Boroń

"Punkty darmowej wody pitnej oznaczone są na mapie ikoną kranu i kubka, znajdziecie ich aż cztery na festiwalowym polu. Pamiętajcie, woda pitna jest przeznaczona do picia - zwracamy się z prośbą, abyście nie traktowali tych stref jako stref do mycia, a udostępnili je ludziom, którzy chcą napełnić bidony. Tuż obok znajdziecie krany, w których możecie się umyć. Pomóżmy sobie wzajemnie, niech festiwal zostawi same dobre wspomnienia!" - czytamy w komunikacie.

Na terenie imprezy działa już wiele aktywności ze spotkaniami w Akademii Sztuk Przepięknych. O godz. 15 przed Dużą Sceną uczestnicy złożą festiwalowe przyrzeczenie, a Roman Polański (ostatni zawiadowca stacji Żary) odgwiżdże "odjazd" festiwalu.

Pol'and'Rock Festival 2026: Kto wystąpi?

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka przez trzy dni (30 lipca - 1 sierpnia) zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek (laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Natalia Szroeder: Jedna wielka niewiadoma. Pośpiech nie jest wskazanyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze