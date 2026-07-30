Tysiące uczestników zaczęły przybywać na teren Pol'and'Rock Festivalu na terenie lotniska Broczyno w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) od godz. 12 we wtorek. To wtedy Jurek Owsiak oficjalnie otworzył bramy festiwalu.

Koncerty na Dużej Scenie wraz z uroczystym przywitaniem rozpoczną się o godz. 15 w czwartek. Ze względu na nadciągający nad Polskę upał organizatorzy wydali specjalny komunikat.

Upały na Pol'and'Rock Festivalu. Oficjalny komunikat

Na terenie imprezy dostępne będą punkty z darmową pitną wodą. Ma to pomóc uczestnikom jak najlepiej znieść żar lejący się z nieba (prognozy wskazują na temperatury rzędu 33-35 stopni).

"Punkty darmowej wody pitnej oznaczone są na mapie ikoną kranu i kubka, znajdziecie ich aż cztery na festiwalowym polu. Pamiętajcie, woda pitna jest przeznaczona do picia - zwracamy się z prośbą, abyście nie traktowali tych stref jako stref do mycia, a udostępnili je ludziom, którzy chcą napełnić bidony. Tuż obok znajdziecie krany, w których możecie się umyć. Pomóżmy sobie wzajemnie, niech festiwal zostawi same dobre wspomnienia!" - czytamy w komunikacie.

Na terenie imprezy działa już wiele aktywności ze spotkaniami w Akademii Sztuk Przepięknych. O godz. 15 przed Dużą Sceną uczestnicy złożą festiwalowe przyrzeczenie, a Roman Polański (ostatni zawiadowca stacji Żary) odgwiżdże "odjazd" festiwalu.

Pol'and'Rock Festival 2026: Kto wystąpi?

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka przez trzy dni (30 lipca - 1 sierpnia) zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek (laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.