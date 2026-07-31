Nocny Kochanek na Pol'and'Rock Festivalu: Jesteśmy skazani na porażkę

Michał Boroń

Michał Boroń

Tuż przed północą na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festivalu grupa Nocny Kochanek odbierze z rąk Jurka Owsiaka Złotego Bączka. Ta nagroda przyznawana jest przez internautów dla najlepszych wykonawców (Polska i świat) w wieloetapowym plebiscycie za występ na poprzedniej edycji. "Jesteśmy skazani na porażkę" - mówi ze śmiechem wokalista Krzysiek Sokołowski w rozmowie z Interią.

Krzysztof Sokołowski na scenie Pol'and'Rock, w skórzanej kurtce i spodniach, śpiewa z mikrofonem, w tle perkusja.
Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek) w akcjiakpaAKPA

Złoty Bączek to nagroda w postaci mosiężnej statuetki, przyznawana od 1995 r. (z przerwą w latach 2000-2002) zespołom występującym na Pol'and'Rock Festivalu (wcześniej znanym jako Przystanek Woodstock). Od 2003 r. zwycięzca wyłaniany jest w wyniku wieloetapowego plebiscytu, w którym głosują internauci. Poza statuetką wykonawcy dostają też zaproszenie na kolejną edycję festiwalu dowodzonego przez Jurka Owsiaka.

W 2025 r. laureatami zostali Ich Troje (Polska) i Electric Callboy (świat). Dodatkowo ekipa Owsiaka zaprosiła na Dużą Scenę Zenka Grabowskiego, który do ostatniej chwili rywalizował o zwycięstwo z zespołem Michała Wiśniewskiego.

W tym roku zaproszenie na Pol'and'Rock za zdobycie Złotego Bączka zdobyli ulubieńcy publiczności: Nocny Kochanek (Polska) i Dirty Shirt z Rumunii (świat). W Czaplinku w tym roku pojawi się tylko ten pierwszy zespół.

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Michał Boroń
Oliwia Kopcik
Michał Boroń, Oliwia Kopcik

Nocny Kochanek na Pol'and'Rock Festivalu. "Dodatkowy kop"

Na kilka godzin przed występem na Dużej Scenie Interia rozmawiała z muzykami ekipy ze Skarżyska-Kamiennej.

- Z nagrodami jest tak, że zawsze dają ci dodatkowego kopa, motywację i przeświadczenie, że to robisz prawdopodobnie dobrze. (...) To jest najlepsza nagroda, jaką zespół może sobie wymarzyć - powiedział nam wokalista Krzysztof Sokołowski w jednym z nielicznych zdań, które padły podczas tej rozmowy w pełni serio. Zresztą, zobaczcie sami:

Nocny Kochanek na Pol’and’Rock Festivalu: Jesteśmy skazani na porażkę INTERIA.PL

Działający od 2012 r. zespół na polskiej scenie metalowej wyróżnia się prześmiewczymi tekstami, które - jak mówią sami muzycy - są inspirowane zdarzeniami i sytuacjami "z życia wziętymi". Dorobek grupy obejmuje pięć studyjnych płyt z autorskim materiałem. Ostatnią z nich jest "Urwany film" z lutego 2025 r. Poprzednie wydawnictwa zdobywały status platyny lub złota.

Dodajmy, że 31 lipca, dokładnie w dniu występu Nocnego Kochanka na tegorocznym Pol'and'Rocku ukazała się płyta z zapisem zeszłorocznego koncertu w tym miejscu.

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