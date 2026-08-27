Przypomnijmy, że w położonym w woj. zachodniopomorskim Czaplinku (lotnisko Broczyno) Pol'and'Rock Festival odbywa się nieprzerwanie od 2022 r. Na zakończenie tegorocznej edycji tradycyjnie Jurek Owsiak zaprosił uczestników na kolejną odsłonę. W przeciwieństwie do ubiegłych lat padły tylko daty (29-31 lipca 2027 r.), bez wskazania miejsca.

"Przyjedziecie do nas za rok, czekamy na was. Gdziekolwiek będzie" - zapowiedział Jurek Owsiak.

Poza datami szef WOŚP ogłosił od razu pierwszą gwiazdę 33. edycji Pol'and'Rocka. Będzie to brytyjska grupa Kula Shaker ("mój absolutnie kultowy zespół" - to słowa samego Owsiaka). "Mamy już 3/4 lineupu klepnięte" - dodał.

Gdzie odbędzie się Pol'and'Rock Festival 2027?

Teraz na facebookowym profilu niebiletowanej imprezy pojawił się list skierowany do Jurka Owsiaka i Fundacji WOŚP przez wojewodę zachodniopomorskiego, Adama Rudawskiego, z podziękowaniami za współpracę przy tegorocznej edycji.

"Chcę też powiedzieć jasno: możecie na nas liczyć. Jako Wojewoda Zachodniopomorski jestem gotowy, żeby razem z zespołem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dalej wspierać Fundację i kolejne edycje Pol'and'Rock. Dobrze, że jesteście tutaj i dobrze, że możemy to robić razem. Dziękuję za kolejną wspólną edycję i do zobaczenia za rok!" - napisał Adam Rudawski.

Z wpisu festiwalu dowiadujemy się za to, że miejsce 33. Pol'and'Rocka zostanie ogłoszone dopiero w październiku. Internauci od razu rozpoczęli spekulacje na ten temat - część jest przekonana, że impreza na pewno odbędzie się w Czaplinku, inni są zdania, że ten list jest potwierdzeniem, że Fundacja rozgląda się za nową lokalizacją.

Gwiazdami tegorocznej edycji byli m.in. Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Orbit Culture, Alborosie, Wargasm, Kosheen, Eagle-Eye Cherry, Nocny Kochanek, happysad, Dżem, Orkiestra Dorosłych Dzieci, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, WaluśKraksaKryzys, Ewelina Flinta, Kasia Lins, Daria ze Śląska, Kobranocka, ADHD, Łzy, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Jucho, Lipali i Lej Mi Pół.

W 2021 r. festiwal zorganizowano na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.

Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. W 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).