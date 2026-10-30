Koniec spekulacji wokół Pol'and'Rock Festivalu. Znamy lokalizację

Decyzja zapadła podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. Dzięki nowej umowie Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie mogła organizować imprezę na lotnisku Czaplinek-Broczyno co najmniej do 2029 roku.

Po zakończeniu tegorocznej edycji wygasła dotychczasowa umowa, a organizatorzy zapowiadali, że szczegóły dotyczące dalszych losów festiwalu przedstawią w październiku.

Pol'and'Rock Festival zostaje na Pomorzu Zachodnim

Za pozostaniem imprezy w regionie opowiadały się lokalne władze. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski skierował do Jurka Owsiaka list, w którym zapewnił o gotowości do kontynuowania współpracy.

"Możecie na nas liczyć. Jako Wojewoda Zachodniopomorski jestem gotowy, żeby razem z zespołem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dalej wspierać Fundację i kolejne edycje Pol'and'Rock" - przekazał.

Najbliższa edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 roku. Pierwsze punkty programu zostały już ogłoszone. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno zagrają Halestorm oraz Kula Shaker. Kolejnych wykonawców poznamy w najbliższym czasie.