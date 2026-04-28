32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi" i Dziwna Wiosna. Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

Jurek Owsiak zaprasza przyjaciół na Pol'and'Rock Festival 2026

Najnowsze ogłoszenie Jurka Owsiaka i jego ekipy wywołało entuzjazm szczególnie wśród fanów polskiego rocka. Do Czaplinka powróci Orkiestra Dorosłych Dzieci, supergrupa tworzona przez muzyków znanych z takich zespołów, jak m.in. Ira, Turbo i Oddział Zamknięty.

"Wiemy, że pokochaliście ten projekt, dlatego z radością ogłaszamy: Orkiestra Dorosłych Dzieci wraca na Pol'and'Rock Festival! Spodziewajcie się najważniejszych utworów polskiej muzyki rockowej i fantastycznych gości, którym rock'n'roll w duszy gra! Orkiestra Dorosłych Dzieci zagra na Dużej Scenie w sobotę (1 sierpnia) o 15:00!" - czytamy we wpisie.

Przypomnijmy, że trzon składu tworzą wokalista Grzegorz Kupczyk (w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewający w Turbo ), byli gitarzyści grupy IRA, odpowiedzialni za jej największe przeboje Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski, Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. gitarzysta Oddziału Zamkniętego), Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. basista Oddziału Zamkniętego, lider swojego projektu Ornette, razem z Pawłem Oziabło wspiera też Kupczyka w jego solowym zespole), Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu wspomniany Piotr Łukaszewski) i Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers). Nie wiadomo jeszcze, w jakim zestawieniu Orkiestra pojawi się w Czaplinku; na pewno nie zabraknie gości specjalnych.

W 2024 r. podczas koncertu na Małej Scenie (tylko z nazwy) Pol'and'Rocka pojawili się m.in. Tomasz "Oley" Olejnik (Proletaryat), Maciej Balcar (eks-Dżem), Grzegorz Skawiński (Kombii), Andrzej "Kobra" Kraiński (Kobranocka), Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips), Tatiana Okupnik i Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek).

Dodajmy, że szyld Orkiestra Dorosłych Dzieci nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo. Supergrupa na koncertach przypomina największe przeboje rodzimego rocka z naciskiem na lata 80. i 90. pochodzące z repertuaru tych zespołów, w których występowali muzycy składu. Na liście znajdują się m.in. "Mój dom" grupy IRA czy "Dorosłe dzieci" Turbo.

Voo Voo ze specjalnym koncertem podczas Nocnego ASP

Specjalny koncert w ramach Nocnego ASP (środa 29 lipca, godz. 23:50) da grupa Voo Voo, dla której będzie to siódme spotkanie z publicznością Pol'and'Rocka (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock).

"Wielcy przyjaciele Fundacji WOŚP, kawałek historii zimowych Finałów, stali bywalcy Najpiękniejszego Festiwalu Świata i twórcy muzyki, która na stałe zagościła w księgach polskiej muzyki - Voo Voo ponownie zagoszczą na Pol'and'Rock Festival!" - podkreślają organizatorzy.

Dodajmy, że Wojciech Waglewski (wokal, gitara), Mateusz Pospieszalski (saksofony), Karim Martusewicz (bas) i Michał Bryndal (perkusja) pod koniec marca wydali nową płytę "Dźwięczność".

Najnowsze ogłoszenia zamyka brytyjski zespół Malevolence (sobota, 1 sierpnia, 18:00).

"Poruszają się na styku kilku ciężkich odmian muzyki, przede wszystkim metalcore i hardcore punk, z wyraźnymi wpływami groove metalu. To gratka dla wszystkich fanów mocnego, muzycznego uderzenia!" - czytamy.

