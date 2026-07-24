32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia. Bramy festiwalu oficjalnie zostaną otwarte w samo południe we wtorek 28 lipca i wówczas uczestnicy będą mogli rozkładać swoje namioty.

W mediach społecznościowych Jurek Owsiak pokazał, jak wyglądają ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem niebiletowanej imprezy.

Jurek Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock Festival: To będą mega słoneczne, mega pogodne dni

Nagranie rozpoczyna się od pola słoneczników, które są jedną z tradycji festiwalu. Kwiaty uczestnicy dostają, by razem z nimi w czwartek o godz. 15 złożyć przed Dużą Sceną festiwalowe przyrzeczenie:

"To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll!".

Trwa montaż Dużej Sceny (w tym roku ponownie zobaczymy oświetlenie nieco przypominające UFO), stoją już również namiot Małej Sceny tylko z nazwy (tam odbywać się będą aktywności w ramach Akademii Sztuk Przepięknych), pasaż handlowy, rzędy toalet od WC Tron (będzie specjalny "złoty" papier toaletowy), a także festiwalowy supermarket.

"Będą kolejki, nie ma dwóch zdań, ale nie bierzcie ze sobą wielu rzeczy, bo możecie to wszystko kupić po tych samych cenach co u was na osiedlu. Kolejki są pewną tradycją u nas na najpiękniejszym festiwalu świata, kolejka to jest sposób na gadanie ze sobą, na spotkania" - podkreśla Jurek Owsiak.

Pol'and'Rock Festival 2026: Kto wystąpi?

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka w tym roku zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.