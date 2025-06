Choć do koncertów pozostało niespełna dwa miesiące, organizatorzy do tej pory ogłosili jedynie kilku wykonawców i artystów, którzy zawitają na festiwal. Niedawno zakończył się plebiscyt Złotego Bączka, w którym główną nagrodę - występ na Dużej Scenie - zgarnęli Ich Troje (z Polski) i Electric Callboy (zza granicy). Z zespołem Michała Wiśniewskiego do ostatniej chwili rywalizował ulubieniec publiczności, Zenek Kupatasa. Jurek Owsiak zaproponował mu więc półgodzinny koncert na Dużej Scenie, który odbędzie się 2 sierpnia, o godz. 14:30, tuż przed występem Ich Troje.