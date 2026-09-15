"Są wiadomości, na które czeka się z niecierpliwością. Dziś możemy powiedzieć jedno: Tata wraca do zdrowia" - przekazał w mediach społecznościowych perkusista Michał Dolski (Orkiestra Dorosłych Dzieci, Titus' Tommy Gunn, Moyra, Ptaky).

Tomasz Dolski, ojciec muzyka, doznał pęknięcia tętniaka, gdy oglądał na żywo swojego syna podczas koncertu Orkiestry Dorosłych Dzieci podczas Pol'and'Rock Festivalu. Dzięki błyskawicznej pomocy Medycznego Patrolu uratowano mu życie. Teraz jego najbliżsi wprost mówią o "cudzie".

Jurek Owsiak pokazał zdjęcie. "Tata Michała wraca do zdrowia"

We wpisie podziękowali wszystkim zaangażowanym w walce o życie - począwszy od ekipy WOŚP z Jurkiem Owsiakiem, przez lekarzy w szpitalu w Szczecinie i ekipę ze szpitala rehabilitacyjnego po przyjaciół i ludzi, którzy wsparli internetową zbiórkę na powrót Tomasza Dolskiego do zdrowia (na razie zebrano ponad 46 tys. zł).

"Dziękujemy Wam za każdą wpłatę, wiadomości, dobre myśli i ogrom wsparcia, który płynął do nas od pierwszego dnia. To dzięki Wam wszystkim Tata jest dziś z nami i każdego dnia robi kolejne kroki w stronę zdrowia" - przekazali najbliżsi Tomasza Dolskiego.

To właśnie Jurek Owsiak pokazał najnowsze zdjęcie, na którym widzimy Michała Dolskiego z jego tatą.

"Ja myślałem, że to jest zdjęcie z jakiegoś archiwum, sprzed tego zdarzenia. Ale to jest zdjęcie z teraz" - podkreśla.

"To jest ta dobra wiadomość, która pourlopowo jest już ze mną" - dodał Owsiak.

Kim jest Orkiestra Dorosłych Dzieci?

Szyld supergrupy nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo, której wokalistą w latach 1982-89 i 1996-2007 był Grzegorz Kupczyk . Razem z nim w tej gwiazdorskiej orkiestrze występują byli gitarzyści grupy IRA, odpowiedzialni za jej największe przeboje - Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski, Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 i ponownie od 2025 r. basista Oddziału Zamkniętego, lider swojego projektu Ornette, wspiera też Kupczyka w jego solowym zespole) i Sebastian Makowski (wokalista zespołu Ptaky, w której gra również Piotr Łukaszewski).

To trzon formacji, której skład bywa płynny ze względu na liczne zobowiązania muzyków - ostatnio grają z nią również perkusista Michał Dolski (Titus' Tommy Gunn, Ptaky, Moyra) oraz gitarzysta i klawiszowiec Mikołaj Łukaszewski (prywatnie syn Piotra).

Dodatkowo z ODD gościnnie śpiewają m.in. Maciej Balcar (były wieloletni wokalista Dżemu), Andrzej "Kobra" Kraiński (lider Kobranocki) i Tomasz "Oley" Olejnik (głos Proletaryatu).