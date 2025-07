Jurek Owsiak wpuścił pierwszych uczestników Pol'and'Rock Festivalu. Bramy otwarte!

Na 31. Pol'and'Rock Festival nie ma wejściówek, wydarzenie - jak co roku - nie jest biletowane. Wszystkie koncerty i atrakcje są bezpłatne. Płacić trzeba za parking, ciepły prysznic i miejsce w strefach Rock Camp i Rock Camp Chill zorganizowanych na terenie festiwalu.

Zakaz rozbijania namiotów obowiązuje na gminnych działkach. Ich wykaz znajduje się na oficjalnej stronie czaplineckiego magistratu. Zamiast festiwalowej aplikacji mobilnej uczestnicy 31. Pol'and'Rock otrzymają informator w wersji online, a na terenie wydarzenia w wersji papierowej m.in. z mapą i harmonogramem koncertów.

Pol'and'Rock Festival 2025 - bramy otwarte

Koncerty na Dużej Scenie rozpoczną się tradycyjnie w czwartek o godz. 15 uroczystą przemową Jurka Owsiaka (z festiwalowym przyrzeczeniem: "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje Miłość, Tolerancja, Braterstwo i Przyjaźń. Tak mi dopomóż Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll!"), odgwizdaniem startu przez zawiadowcę Romana Polańskiego i utworem "Glory, Glory, Alleluja" w wykonaniu orkiestry.

Choć koncerty ruszą w czwartek, teren lotniska Czaplinek-Broczyno dla uczestników festiwalu został otwarty we wtorek w południe. Działa strefa gastronomiczna, zakupowa, można wziąć udział w biegu "Policz się z cukrzycą".

Od środy rusza strefa działań twórczych, czynne będą stoiska Akademii Sztuk Przepięknych (ASP), w których organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy, uczenie i instytucje przygotowały dla chętnych tematyczne aktywności - wykłady, pogadanki, warsztaty, zajęcia ruchowe. Na scenie ASP wystąpią komicy Kuba Rafalski i Roman Kostelecki ze stand-upem "Nietykalni". Koncert dadzą Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz, a po nich zaśpiewa Michał Bajor. Nocne granie w dużym namiocie ASP zakończy koncert zespołu Hania Derej Quintet.

Pol'and'Rock Festival 2025 - kto zagra?

Na dużej i małej scenie (zlokalizowanej w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych) wystąpi ponad 40 wykonawców z Polski i zza granicy. Wśród nich m.in.: Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończy się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka.

W kolejnych dniach festiwalu moc atrakcji promujących region, dbałość o zdrowie zapewni "Dżungla Pomorza Zachodniego", strefa przygotowana przez Urząd Marszałkowski z lokalnymi firmami, instytucjami, uczelniami i artystami. W namiocie ASP odbywać się będą spotkania z zaproszonymi gośćmi, m.in. z Szymonem Majewskim, Aleksandrą Wierzbowską, Marcinem i Wojciechem Mannami, Michałem Wiśniewskim i Ewą Chodakowską.

W czwartek planowana jest Parada Wioski Sztabów Międzynarodowych WOŚP, w sobotę odbędzie się Zlot Andrzejów, można będzie też wziąć udział w biegach kreatywno-ekologicznych.

"O bezpieczny przebieg festiwalu dbać będą zachodniopomorscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z całego kraju. W ramach operacji Gryf 25, która obejmuje także planowany na weekend Sunrise Festival w Kołobrzegu, zadysponowanych będzie łącznie 1456 policjantów" - przekazał PAP mł. asp. Piotr Jaworski z zespołu prasowego KWP w Szczecinie.

Pol'and'Rock Festival 2025 - utrudnienia w ruchu

Zaznaczył, że po raz kolejny podczas Pol'and'Rock Festival w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 działać będzie polowy posterunek policji.

Ponadto poinformował, że na trasach dojazdu na festiwal (drogi wojewódzkie 152, 162, 163, 175, 177) trwają planowane roboty drogowe, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami prędkości, ruchem wahadłowym.

Dodał, że przestrzeń powietrzna nad terenem festiwalu od wtorku do niedzieli pozostanie zamknięta dla dronów.

Spółka Polregio uruchomi łącznie od wtorku do niedzieli 201 połączeń, w tym 127 dodatkowych, by dowieźć pasażerów na festiwal. To, jak poinformował zachodniopomorski urząd marszałkowski, o 11 kursów więcej niż podczas poprzedniej edycji wydarzenia.

"Przez sześć dni na trasach do Czaplinka każdego dnia kursować będzie od 27 do 36 par pociągów. Składy będą docierać do tej stacji częściej niż co pół godziny, a w weekend przewidziano również kursy nocne. Ostatni festiwalowy pociąg odjedzie z Czaplinka 3 sierpnia o godz. 21:30 w kierunku Szczecina Głównego" - podano w komunikacie prasowym.

Do Czaplinka pociągami regionalnymi można dotrzeć bezpośrednio ze Szczecina i Szczecinka. Stacje kolejowe w obu tych miastach, a także w Stargardzie i Runowie Pomorskim, stanowią, jak podał urząd, punkty przesiadkowe dla pociągów Polregio oraz dalekobieżnych PKP Intercity, kursujących na trasach międzywojewódzkich. Do 24 lipca sprzedano ponad 8 tys. biletów na przejazd pociągami na Pol'and'Rock Festiwal.

Specjalny rozkład jazdy uruchomił PKS Złocieniec. Autobusy kursują do granicy terenu festiwalowego.

Pol'and'Rock Festival, wcześniej Przystanek Woodstock

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez 23 edycje nosił nazwę Przystanek Woodstock. Nazwa została zmieniona ze względów prawnych. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1995 r. w Czymanowie w obecnym woj. pomorskim. Kolejna - w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następne edycje do 2003 r. (oprócz Dzikiego Przystanku Woodstock w Lęborku w 2000 r.) odbywały się w Żarach (Lubuskie).

W 2004 r. impreza przeniosła się na teren dawnego poligonu w Kostrzynie nad Odrą i kolejne jej edycje odbywały się tam do 2019 r. W 2020 r. ze względu na pandemię festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W 2021 r. odbył się po raz pierwszy na lotnisku Makowice-Płoty (Zachodniopomorskie) w formule hybrydowej - wejściówki w cenie testu na COVID-19, środków do dezynfekcji i maseczek mogło zdobyć 20 tys. osób. Koncerty i spotkania transmitowane były online. W kolejnych latach festiwal przeniósł się na teren lotniska Czaplinek-Broczyno i wrócił do tradycyjnej formuły.

Głównym tematem muzycznym festiwalu jest rock, ale pojawiają się na nim różne gatunki: od folku, przez eksperymenty, do metalu. W ostatnich latach na festiwalowych scenach wystąpili także artyści grający reggae, muzykę elektroniczną czy nawet muzykę klasyczną.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

Hasłem przewodnim festiwalu jest od początku jego powstania "Miłość, przyjaźń, muzyka".

Pol'and'Rock Festival 2024: drugi dzień. "Nie wiem, czy uda się to przebić" Paweł Frosik INTERIA.PL