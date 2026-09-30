Jurek Owsiak: Trzymajmy kciuki. Gdzie odbędzie się Pol'and'Rock Festival 2027?

Przypomnijmy, że w położonym w woj. zachodniopomorskim Czaplinku (lotnisko Broczyno) Pol'and'Rock Festival odbywa się nieprzerwanie od 2022 r. Na zakończenie tegorocznej edycji tradycyjnie Jurek Owsiak zaprosił uczestników na kolejną odsłonę. W przeciwieństwie do ubiegłych lat padły tylko daty (29-31 lipca 2027 r.), bez wskazania miejsca.

"Przyjedziecie do nas za rok, czekamy na was. Gdziekolwiek będzie" - zapowiedział Jurek Owsiak.

Pol'and'Rock Festival 2027: Jurek Owsiak ogłosił decyzję

Po blisko dwóch miesiącach spekulacji na temat miejsca niebiletowanej imprezy Jurek Owsiak ogłosił, że razem ze swoją ekipą złożył pismo - projekt porozumienia dotyczącego kolejnych edycji Festiwalu Pol'and'Rock - w Urzędzie Miasta Czaplinek.

Z wpisu w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że warunkiem dalszej obecności Fundacji WOŚP w Czaplinku było osiągnięcie porozumienia z organizatorami parkingów i pól namiotowych, które od kilku lat funkcjonują obok Pol'and'Rock Festival.

"Zgodnie ze wszystkimi trybami obowiązującymi przy tego rodzaju decyzjach, Burmistrz Czaplinka Pani Katarzyna Szlońska-Getka przedstawi nasz wniosek Radzie Miejskiej, wyrażając ogromną nadzieję, że uzyska aprobatę i w ten sposób spotkamy się w dniach 29-30-31 lipca 2027 w Czaplinku, na Najpiękniejszym Festiwalu Świata - Pol'and'Rock Festival. Życzmy sobie wszyscy powodzenia i trzymajmy kciuki za obrady Rady Miejskiej" - przekazał Jurek Owsiak.

Wiemy już, że pierwszą gwiazdą przyszłorocznej imprezy będzie brytyjska grupa Kula Shaker ("mój absolutnie kultowy zespół" - to słowa samego Owsiaka). Kolejnych ogłoszeń możemy spodziewać się wkrótce.

Na 32. Pol'and'Rock Festivalu zagrali m.in. Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Orbit Culture, Alborosie, Wargasm, Kosheen, Eagle-Eye Cherry, Nocny Kochanek, happysad, Dżem, Orkiestra Dorosłych Dzieci, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, WaluśKraksaKryzys, Ewelina Flinta, Kasia Lins, Daria ze Śląska, Kobranocka, ADHD, Łzy, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Jucho, Lipali i Lej Mi Pół.

W 2021 r. festiwal zorganizowano na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.

Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. W 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).