Wielka machina Pol'and'Rock Festivalu wkracza na ostatnią prostą, a od kilku dni Jurek Owsiak ze swoją ekipą w "ważnotach festiwalowych" przekazuje najważniejsze zasady panujące na tej imprezie. Jeden z komunikatów dotyczy zwierząt.

"Najpiękniejszy Festiwal Świata kocha wszystkich. Ale Wasza dobra zabawa wcale nie oznacza dobrej zabawy Waszych zwierząt. Nie zabierajcie ich na Festiwal!" - podkreślają organizatorzy, tłumacząc, że ich obecność jest zabroniona.

Uczestnicy festiwalu, którzy wielokrotnie byli na miejscu, zgodnie komentują, jak ważny jest to komunikat. "Straszne, że takie rzeczy trzeba tłumaczyć", "Niestety są osoby, które tego nie rozumieją i potem widać, jak psy się męczą" - czytamy w komentarzach.

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Jurek Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock Festival: Przeżyjcie ten festiwal jak najcudowniej

Festiwalowe bramy zostaną otwarte we wtorek o godz. 12:00. Wówczas Jurek Owsiak przywita tysiące uczestników.

"Rozkładajcie sobie dzień, przeżyjcie ten festiwal jak najcudowniej, aby znowu być z nami za rok" - podkreśla niemal na każdym kroku szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Koncerty na Dużej Scenie rozpoczną się oficjalnym otwarciem festiwalu w czwartek o godz. 15:00, jednak wcześniej działać już będą wszystkie aktywności z Akademią Sztuk Przepięknych na czele (w namiocie Małej Sceny tylko z nazwy).

"Dbajcie o to, żeby się przespać kilka godzin, aby dotrwać do ostatnich dźwięków naszego festiwalowego grania, aby jak najwięcej skorzystać" - mówi Owsiak w nagraniach prosto z Czaplinka.

32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Pol'and'Rock Festival 2026: Kto wystąpi?

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka w tym roku zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek (laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.