Przypomnijmy, że 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Pol'and'Rock Festival 2026: Kto wystąpi?

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Jurek Owsiak przypomina regulamin Pol'and'Rock Festivalu

Na nieco trzy tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy Jurek Owsiak w mediach społecznościowych ruszył z cyklem "Ważnoty Festiwalowe". Na początek przedstawił najważniejsze punkty z regulaminu, który liczy 34 punkty.

"Bądźcie dla siebie mili, kulturalni" - podkreśla szef WOŚP, zwracając uwagę, że teren imprezy jest otwarty, dlatego należy "gonić przepowiadaczy złej pogody", którzy by chcieli wprowadzić m.in. nielegalne substancje i używki. "Tu nie ma przebacz" - mówi Owsiak.

Szczególnie osobom, które pierwszy raz pojawią się na festiwalu, wyjaśnia różnice pomiędzy służbami pracującymi podczas imprezy. Czerwone koszulki (plus żółci - liderzy) to służby informacyjne, które mogą zwracać uwagę uczestnikom na przypadki łamania regulaminu. Z kolei służby niebieskie pilnują przede wszystkim traktów komunikacyjnych. Służby w koszulkach oliwkowych mogą interweniować w razie zagrożenia. "Nigdy do tej pory się nie przyłożyły, bo nie było takiej potrzeby" - zaznacza Jurek Owsiak.