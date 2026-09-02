Jurek Owsiak pokazał prezent od Kasi Stankiewicz. "Nic nigdy nie będzie takie samo"

32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbyła się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno. W dniach 30 lipca - 1 sierpnia na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka wystąpili m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Miesiąc po festiwalu Jurek Owsiak w mediach społecznościowych pokazał zdjęcie prezentu, który otrzymał od Kasi Stankiewicz. Wokalistka specjalnie odwiedziła Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by osobiście wręczyć namalowaną przez siebie akwarelę z odręcznymi podziękowaniami za możliwość występu na Pol'and'Rocku.

Jurek Owsiak pokazał prezent od Kasi Stankiewicz

Szef festiwalu przypomniał, że Kasia Stankiewicz odwiedziła go wcześniej z akwarelą, którą przekazała na styczniowy finał WOŚP. Wówczas wokalistka zapytała go, czy mogłaby zgłosić zespół na Pol'and'Rock.

"Nawet się nie zastanawialiśmy, aby zaproponować jej wolne jeszcze miejsce na Małej Scenie - tylko z nazwy. Wyzwanie tym bardziej duże, że na Dużej Scenie w tym samym czasie grał Godsmack" - napisał Owsiak.

Amerykańska grupa na Dużej Scenie w Czaplinku dała imponujący rockowy show, jednak na Małej Scenie w tym samym czasie również zebrały się imponujące tłumy, które razem z Kasią Stankiewicz wyśpiewały wielkie przeboje Varius Manx. Nie zabrakło piosenek z płyty "Ego" na czele ("Orła cień", ale też "Ruchome piaski" z filmu "Nocne graffiti"), ale też utworów, które powstały z Anitą Lipnicką, jak m.in. "Zamigotał świat".

Rozwiń

"Nostalgia za latami 90. na pełnej. To co, Złoty Bączek i Duża Scena za rok? Nie będziemy zaskoczeni" - pisaliśmy w naszej relacji z ich koncertu.

"Po Pol'and'Rock już nic nigdy nie będzie takie samo. Przyjmij proszę w podziękowaniu moją akwarelę, która wydała na świat moją ręką takie stworzenie. Bardzo je lubię, bo ma w sobie lekkość i pozytyw. Niech Ci niesie lekkość bytu" - napisała w liście do Jurka Owsiaka Kasia Stankiewicz.