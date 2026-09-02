Jurek Owsiak pokazał prezent od Kasi Stankiewicz. "Nic nigdy nie będzie takie samo"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Mocnym faworytem do nagrody Złotego Bączka wydaje się grupa Varius Manx i Kasia Stankiewicz, której występ porwał tysiące widzów na Małej Scenie tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu. Miesiąc po tym koncercie Jurek Owsiak pokazał prezent, jaki otrzymał od Kasi Stankiewicz. "Po Pol'and'Rock już nic nigdy nie będzie takie samo" - napisała wokalistka.

Kasia Stankiewicz w beżowym kombinezonie śpiewa do mikrofonu na scenie na tle zielonych świateł.
Kasia Stankiewicz podarowała Jurkowi Owsiakowi własnoręcznie namalowaną akwarelęAKPAAKPA

32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbyła się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno. W dniach 30 lipca - 1 sierpnia na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka wystąpili m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Miesiąc po festiwalu Jurek Owsiak w mediach społecznościowych pokazał zdjęcie prezentu, który otrzymał od Kasi Stankiewicz. Wokalistka specjalnie odwiedziła Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by osobiście wręczyć namalowaną przez siebie akwarelę z odręcznymi podziękowaniami za możliwość występu na Pol'and'Rocku.

Zobacz również:

Jurek Owsiak podczas Pol'and'Rock Festival 2026 w Czaplinku
Pol'and'Rock Festival

"Możecie na nas liczyć". Gdzie odbędzie się Pol'and'Rock Festival 2027?

Michał Boroń
Michał Boroń

Jurek Owsiak pokazał prezent od Kasi Stankiewicz

Szef festiwalu przypomniał, że Kasia Stankiewicz odwiedziła go wcześniej z akwarelą, którą przekazała na styczniowy finał WOŚP. Wówczas wokalistka zapytała go, czy mogłaby zgłosić zespół na Pol'and'Rock.

"Nawet się nie zastanawialiśmy, aby zaproponować jej wolne jeszcze miejsce na Małej Scenie - tylko z nazwy. Wyzwanie tym bardziej duże, że na Dużej Scenie w tym samym czasie grał Godsmack" - napisał Owsiak.

Amerykańska grupa na Dużej Scenie w Czaplinku dała imponujący rockowy show, jednak na Małej Scenie w tym samym czasie również zebrały się imponujące tłumy, które razem z Kasią Stankiewicz wyśpiewały wielkie przeboje Varius Manx. Nie zabrakło piosenek z płyty "Ego" na czele ("Orła cień", ale też "Ruchome piaski" z filmu "Nocne graffiti"), ale też utworów, które powstały z Anitą Lipnicką, jak m.in. "Zamigotał świat".

"Nostalgia za latami 90. na pełnej. To co, Złoty Bączek i Duża Scena za rok? Nie będziemy zaskoczeni" - pisaliśmy w naszej relacji z ich koncertu.

"Po Pol'and'Rock już nic nigdy nie będzie takie samo. Przyjmij proszę w podziękowaniu moją akwarelę, która wydała na świat moją ręką takie stworzenie. Bardzo je lubię, bo ma w sobie lekkość i pozytyw. Niech Ci niesie lekkość bytu" - napisała w liście do Jurka Owsiaka Kasia Stankiewicz.

Orkiestra Dorosłych Dzieci: Niesiemy kaganek empatiiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze