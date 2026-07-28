Jurek Owsiak otworzył bramy Pol'and'Rock Festivalu. "Nigdy nie myślałem, że będzie aż tak dużo ludzi"

W mediach społecznościowych Jurek Owsiak pokazał moment, kiedy oficjalnie otworzył bramy Pol'and'Rock Festivalu.

"Zawsze jest dużo ludzi, ale nigdy nie myślałem, że będzie aż tak dużo ludzi. Zobaczcie, jak to pięknie kolorowo wygląda. Czekamy na was, przyjeżdżajcie do nas" - zaprasza szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Zapowiada się naprawdę fantastyczny festiwal" - dodaje Owsiak.

Jurek Owsiak otworzył bramy Pol'and'Rock Festival: Bawcie się bezpiecznie, dzwońcie do domów

Festiwalowe pole w Czaplinku-Broczynie zacznie się zapełniać tysiącami uczestników, którzy przyjeżdżają tam z całej Polski oraz zagranicy.

Koncerty na Dużej Scenie rozpoczną się oficjalnym otwarciem festiwalu w czwartek o godz. 15:00, jednak wcześniej działać już będą wszystkie aktywności z Akademią Sztuk Przepięknych na czele (w namiocie Małej Sceny tylko z nazwy).

32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Pol'and'Rock Festival 2026: Kto wystąpi?

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka w tym roku zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek (laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.