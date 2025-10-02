Jurek Owsiak odwiedził szkołę z tajemniczą walizką. "Mam w niej parę swoich świętych graali"

Jerzy Owsiak pojawił się w kinie Elektronik z charakterystyczną walizką, którą podarował mu reżyser Wojciech Smarzowski. "Mam w niej parę swoich świętych graali. Najważniejszym z nich, który zdobyłem w latach licealnych, jest ta płyta: Woodstock Amerykański. Zapłaciłem za nią 600 zł i chyba jeszcze jestem komuś winien jakąś ratę" - wspominał, wywołując uśmiech na twarzach studentów.

W ten symboliczny sposób Owsiak podkreślił znaczenie własnej pasji i gromadzenia doświadczeń, które stają się fundamentem twórczości.

Studia jako przestrzeń wyzwań i twórczości

Założyciel WOŚP przypomniał młodym artystom, że edukacja to nie tylko przywilej, ale też szansa na rozwój i naukę pokonywania porażek. "Czekają was różne chwile - wielkiej radości, ale także totalnej klapy. Musicie się uczyć każdego dnia, że jeżeli coś wam nie wyjdzie, to musi to być trampolina do tego, aby zrobić coś jeszcze lepiej. Najpiękniejszy czas, jaki może być, to pokonywanie kłopotów".

Owsiak zachęcał także do aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni: "Zakładajcie zespoły, twórzcie tę szkołę. Przychodźcie na zajęcia, nie bierzcie dziekanek, nie traktujcie uczelni jako chwili luzu. To jest zaszczyt studiować".

Radość jako broń przeciwko trudnościom

W swoim przemówieniu Owsiak nawiązał do słów rektora Andrzeja Ramlaa o "potworach", które towarzyszą codzienności - wojnie, przemocy i uprzedzeniom. "Nauczmy się mówić o radości, nie chowajmy jej, nie miejmy artystycznego focha, bo to właśnie radość może te potwory zabić!" - podkreślał.

Przesłanie to wpisuje się w wieloletnią filozofię WOŚP, promującą pozytywne działanie i wspólnotę.

Filmowy finał inauguracji

Po wystąpieniu Owsiaka młodzież obejrzała dyplomowy film aktorstwa nowych mediów "Jesteśmy już dorośli", w którym zagrała m.in. Oliwia Bieniuk, tegoroczna absolwentka szkoły.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz uczelni: rektora dr. hab. Andrzeja Ramlaa, kanclerza dr. Macieja Ślesickiego oraz wykładowcę dr. Roberta Wichrowskiego. Przemówienie wygłosiła także dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamila Dorbach.

Szkoła z międzynarodowym dorobkiem

Warszawska Szkoła Filmowa powstała w 2004 roku z inicjatywy reżysera Macieja Ślesickiego i aktora Bogusława Lindy. Oferuje praktyczne kształcenie w dziedzinie filmu i nowych mediów. Absolwenci szkoły zdobywali nagrody na międzynarodowych festiwalach i dwukrotnie byli nominowani do Oscara, co potwierdza pozycję placówki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Krystian Ochman zachwyca w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo wcielił się tym razem? Polsat Polsat