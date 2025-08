Pol'and'Rock Festival 2025 odbywa się w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia. W line-upie znaleźli się m.in. Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończy się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka.

Jurek Owsiak przed drugim dniem Pol'and'Rock Festival 2025

W piątek, 1 sierpnia, o godzinie 13 odbyła się kolejna konferencja prasowa z Jurkiem Owsiakiem. Na początek nawiązał do płyt koncertowych, które Pol'and'Rock Festival wydaje od lat. "Jesteśmy chyba jedynym tworem na świecie, którzy wszystko rejestruje, a potem to wydaje. Z tych 92 wydawnictw kilka jest absolutnie wyjątkowych i wybitnych dzieł kultury polskiej" - skomentował. Przypomnijmy, że niedawno - w czerwcu - na rynku pojawiła się płyta z zapisem koncertu Comy z 2024 roku.

"Wczoraj spotkaliśmy się przed festiwalem, więc mnóstwo pytań miałem w głowie, jak to będzie wyglądało, jaka będzie pogoda, jaki będzie duch tego festiwalu. Mamy za sobą pierwszy dzień i bardzo wszystkim dziękuję, bo to, o czym wczoraj mówiliśmy, żeby się odciąć, oderwać, przeskoczyć w jakieś inne miejsce naszej polskiej rzeczywistości, potwierdziło się. Początek festiwalu był wręcz epicki, mnóstwo flag, mnóstwo ludzi pod sceną, to buduje ducha tego festiwalu, zupełnie wyjątkowego" - mówił dalej.

"Nie porównujemy się do innych festiwali, bo to jest trudno porównać. Mówimy 'najpiękniejszy', po wczorajszych koncertach mógłbym także powiedzieć 'najlepszy', ale nie chcemy być w takiej konfrontacji, który lepszy, który gorszy. Bardzo dobrze, że w Polsce jest tyle festiwali" - opowiadał, chwaląc m.in. odbywający się w tym samym czasie OFF Festival Katowice.

"Cały czas tutaj jeździmy i widzimy, że jest masa ludzi. Widzimy, że jest czysto i że ludzie mają się tu dobrze, zostawiają to, co często wakacyjnie mają - jakiś nerw, trochę szpanu, troszeczkę focha albo kłótni - tutaj to wszystko jest odpuszczone. Oni składają się na to, co nazywa się Polska, i cudownie się zachowują, cudownie czują" - podsumował. Przekazał również, że policja nie odnotowała żadnych niepokojących zdarzeń. Szpital zgłosił 473 interwencje, jednak są to wyłącznie niegroźne urazy czy reakcje alergiczne.