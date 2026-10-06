Jurek Owsiak nie dostaje od WOŚP ani grosza. Mówi o głodowej emeryturze

Jerzy Owsiak nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pensję otrzymuje jako prezes zarządu Złotego Melona, czyli spółki należącej w całości do WOŚP.

W sprawozdaniu finansowym za 2024 rok wykazano, że jego roczne wynagrodzenie wyniosło dokładnie 333 397,94 zł. Średnio daje to około 27,8 tys. zł miesięcznie. Wartość ta uwzględnia jednak również koszty ponoszone przez pracodawcę, nie określa więc kwoty netto wypłacanej Owsiakowi.

Dla porównania w 2023 roku otrzymał około 318,4 tys. zł, co odpowiadało średniej miesięcznej w wysokości 26,5 tys. zł.

Jerzy Owsiak nie pobiera wynagrodzenia z Fundacji WOŚP

Złoty Melon prowadzi działalność gospodarczą związaną z WOŚP. Spółka odpowiada między innymi za sprzedaż gadżetów i wydawnictw, organizację Pol'and'Rock Festivalu oraz prowadzenie szkoleń. Jej funkcjonowanie pozwala oddzielić działalność biznesową od statutowych zadań fundacji.

Owsiak już wcześniej publicznie wyjaśniał, skąd pochodzi jego pensja.

"Ja, Jurek Owsiak, w ogóle nie pobieram pensji z Fundacji WOŚP. Mam natomiast pensję w należącej do fundacji spółce Złoty Melon, w której jestem prezesem zarządu" - pisał w mediach społecznościowych.

W 2019 roku informował, że jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 10 tys. zł netto. Dodawał wówczas, że ostatnią podwyżkę otrzymał w październiku 2017 roku i wyniosła ona tysiąc złotych.

Złoty Melon przekazał Fundacji WOŚP 2,8 mln zł

W 2024 roku przychody Złotego Melona osiągnęły poziom 60,6 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 4,81 mln zł. Rok wcześniej spółka odnotowała 5,62 mln zł zysku.

Z ubiegłorocznego wyniku 2,8 mln zł przekazano Fundacji WOŚP w formie dywidendy z przeznaczeniem na realizację jej celów statutowych. Złoty Melon zatrudniał w tym okresie 31 osób, a łączne koszty wynagrodzeń wyniosły 2,35 mln zł.

Spółka zarabia między innymi na sprzedaży produktów sygnowanych znakiem WOŚP oraz działalności szkoleniowej i eventowej. Prowadzi również Ośrodek Szkoleniowy Szadowo-Młyn, w którym organizowane są kursy pierwszej pomocy, szkolenia survivalowe i wydarzenia dla firm.

Jerzy Owsiak komentował wyliczenie swojej emerytury

W kontekście zarobków Owsiaka przypominana jest także jego wypowiedź z 2013 roku. W rozmowie z TVN24 odniósł się do wyliczenia otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według przedstawionej mu wówczas prognozy przyszła emerytura miała wynosić około 800 zł.

"To jest po prostu żałosne, jest bardzo złe, jest bardzo niedobre. Wyszło 800 zł. To słabo wygląda" - komentował.

Kwota nie oznacza jednak wysokości obecnie pobieranego przez niego świadczenia. Dotyczyła prognozy przygotowanej kilkanaście lat temu, a od tego czasu emerytury były wielokrotnie waloryzowane. Owsiak nie ujawnił, ile dokładnie otrzymuje dziś z ZUS.

Założyciel WOŚP pozostaje aktywny zawodowo. Poza kierowaniem Złotym Melonem prowadził audycje radiowe, angażował się w produkcję programów telewizyjnych oraz występował jako mówca.