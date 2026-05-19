Festiwal Owsiaka z nowym ogłoszeniem. "To kawał historii polskiej muzyki"

Organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu poinformowali, że do tegorocznego składu dołącza Kobranocka. Grupa wystąpi 31 lipca na Małej Scenie. W oficjalnym komunikacie przypomniano, że zespół świętował niedawno 40-lecie działalności i mimo upływu lat wciąż pozostaje jednym z symboli polskiego rockowego grania.

"Niegasnąca od 40 lat rockowa energia, punkowy bunt i niebanalne, zaangażowane teksty z pewnością porwą do skakania cały tłum pod Małą Sceną" - przekazali organizatorzy festiwalu.

To właśnie decyzja o umieszczeniu formacji na mniejszej scenie wywołała lawinę komentarzy. Wielu uczestników wydarzenia uważa, że autorzy takich utworów jak "Kocham cię jak Irlandię" powinni pojawić się na głównej scenie imprezy.

"Kobranocka to początek WOŚP, powinni być na dużej" - pisała jedna z internautek. Inni zwracali uwagę, że koncert może przyciągnąć tłumy większe, niż pomieści namiot Małej Sceny. Pojawiały się również głosy krytykujące harmonogram wydarzeń. Część fanów zauważyła, że występ grupy niemal pokrywa się czasowo z koncertem Dżemu.

"Dlaczego tylko mała scena?", "To kawał historii polskiej muzyki", "Nie pomieścimy się pod namiotem" - komentowali uczestnicy dyskusji.

WaluśKraksaKryzys zamknie Małą Scenę

Kolejnym ogłoszonym wykonawcą został WaluśKraksaKryzys, który wystąpi ostatniego dnia festiwalu, 1 sierpnia o godz. 23:20. Organizatorzy zapowiadają jego koncert jako intensywną mieszankę gitarowego grania, emocji i nowoczesnych brzmień inspirowanych post-punkiem.

W komunikacie podkreślono, że artysta należy dziś do najciekawszych postaci młodego pokolenia polskiej alternatywy. Entuzjazm części fanów szybko zderzył się jednak z krytycznymi komentarzami dotyczącymi jego ostatnich występów oraz medialnych doniesień o konflikcie z byłymi muzykami zespołu.

Jeden z uczestników dyskusji przyznał, że po koncercie artysty we Wrocławiu poczuł rozczarowanie. Jak twierdził, sceniczne zachowanie muzyka i forma wokalna pozostawiały wiele do życzenia. Inni internauci przypominali doniesienia o nagłym zakończeniu współpracy z członkami zespołu.

Nie zabrakło jednak głosów zachwytu. "Kolejna petarda!", "Nie mogę się doczekać", "Byłam raz na koncercie, było mega" - pisali zwolennicy artysty.

Paulina Przybysz pojawi się na ASP

Organizatorzy ujawnili również kolejną propozycję Akademii Sztuk Przepięknych. Na festiwalowej scenie ASP wystąpi Paulina Przybysz, która zaprezentuje jazzowe standardy w autorskich aranżacjach.

Wokalistka od lat pozostaje jedną z najbardziej wszechstronnych postaci polskiej sceny muzycznej. Artystka znana z projektów soul, alternatywnych i hip-hopowych coraz częściej sięga również po jazzowe inspiracje.

Coraz więcej gwiazd na Pol'and'Rock Festival 2026

Tegoroczna odsłona festiwalu zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Wcześniej ogłoszono już występy takich wykonawców jak Godsmack, Orbit Culture, Vended, Myslovitz, Happysad czy Voo Voo.

Na festiwalu pojawią się także Malevolence, Heľenine Oči oraz specjalny projekt Orkiestra Dorosłych Dzieci.

32. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Impreza organizowana przez Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat pozostaje jednym z największych darmowych festiwali muzycznych w Europie.

