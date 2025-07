Dopłacili, żeby zagrać na imprezie Jurka Owsiaka. O ich występie na Pol'and'Rocku krążą legendy

Tegoroczna, 31. edycja Pol'and'Rock Festival, odbędzie się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno (woj. zachodniopomorskie). W tym miejscu niebiletowana impreza organizowana jest od 2022 r.

Całość jest podziękowaniem ze strony Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział i wsparcie przy corocznym wielkim finale charytatywnej akcji. Środki na organizację festiwalu zapewniają sponsorzy, a gwiazdy grają za zwrot kosztów.

Pol'and'Rock Festival: Electric Callboy dopłacił do występu

Wielu uczestników festiwalu apelowało do organizatorów festiwalu, by ściągnąć niemiecki zespół Electric Callboy. Udało się to w 2024 r., a występ formacji został znakomicie przyjęty, do tego stopnia, że zespół triumfował w plebiscycie Złotego Bączka (przyznawane są dwie statuetki - dla wykonawców z Polski i ze świata). W nagrodę laureat jest zapraszany na Dużą Scenę festiwalu w kolejnym roku. Tak będzie w przypadku grupy Ich Troje, jednak Electric Callboy nie powtórzy swojego występu sprzed roku.

Działająca do 2022 r. pod nazwą Eskimo Callboy (do zmiany doszło, gdy muzycy uznali, że nazwa jest obraźliwa w stosunku do rdzennych mieszkańców Arktyki) formacja łączy elektronikę z metalcore'em. Sami twierdzą, że nie czują się częścią sceny hardcore'owej. W tekstach pojawiają się tematy imprez i seksu, ale muzycy podkreślają, że należy traktować je jako wyraz prześmiewczej satyry.

Od 2022 r. drugim wokalistą (obok mającego polskie korzenie Kevina Ratajczaka) jest Nico Sallach, który zastąpił Sebastiana "Sushi" Bieslera. Już z Sallachem w składzie zespół wypuścił szósty album "Tekkno", który osiągnął największy komercyjny sukces. Płyta trafiła na szczyt niemieckiej listy przebojów.

Pol'and'Rock Festival przyciąga zagraniczne gwiazdy. "Polska często nie jest, jak Niemcy"

Kulisy zaproszenia Niemców do Czaplinka w audycji "Circle Pit Stop" w Radiu Kampus zdradził Bartłomiej Stolarek, który od 2011 r. odpowiada za bookowanie artystów na Pol'and'Rock Festivalu .

"Ten zespół chciał już przyjechać wcześniej, potem była pandemia, i przyjechał na zasadach sprzed lat. (...) To, co od nas dostał, nawet nie pokryło finansowo całości ich produkcji i techniki. Dołożyli do tego koncertu. Przyjechali, bo wiedzieli, gdzie chcą zagrać" - ujawnił Stolarek.

"Koncert wyszedł kapitalnie, bo jak band wie, gdzie chce zagrać, a publika wie, co będzie na scenie to lepiej być nie może. (…) Wielu agentów musi zrozumieć, że Polska często nie jest dla niektórych zespołów takim krajem, jak Niemcy. Ten sam zespół nie dostanie takich pieniędzy w Polsce jak na Rock Am Ring, bo to będą nieporównywalne stawki, ale przyjedzie za mniejszą stawkę w Polsce, żeby zagrać" - dodaje.

Pol'and'Rock Festival 2025: Gdzie i kiedy się odbędzie? Kto wystąpi?

W tym roku wystąpią m.in. Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor i Michał Bajor. Na zakończenie (w nocy z soboty na niedzielę) na scenie pojawi się tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów - usłyszymy wówczas festiwalowy hymn "Z tylu chmur" .

W 2021 r. Pol'and'Rock zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.

Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).

Pol'and'Rock Festival 2024: drugi dzień. "Nie wiem, czy uda się to przebić" Paweł Frosik INTERIA.PL