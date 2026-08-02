Daty Pol'and'Rock Festival 2027 oficjalnie ogłoszone. Znamy pierwszą gwiazdę!

Michał Boroń
Oliwia Kopcik

Michał Boroń, Oliwia Kopcik

Na zakończenie 32. Pol'and'Rock Festival Jurek Owsiak tradycyjnie już zaprosił uczestników na przyszłoroczną edycję. Gdzie odbędzie się kolejna odsłona Najpiękniejszego Festiwalu Świata?

Jurek Owsiak w czarnej koszulce i białej czapce wśród uczestników Pol'and'Rock Festival 2027 na świeżym powietrzu
Jurek Owsiak zaprosił na Pol'and'Rock Festival 2027Pawel Cetka-SobotkiewiczEast News

Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę zakończyła się 32. edycja Pol'and'Rock Festival w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

W tym miejscu niebiletowany festiwal odbywa się od 2022 r.

Gwiazdami tegorocznej edycji byli m.in. Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Orbit Culture, Alborosie, Wargasm,m Kosheen, Eagle-Eye Cherry, Nocny Kochanek, happysad, Dżem, Orkiestra Dorosłych Dzieci, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, WaluśKraksaKryzys, Ewelina Flinta, Kasia Lins, Daria ze Śląska, Kobranocka, ADHD, Łzy, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Jucho, Lipali i Lej Mi Pół.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Kiedy odbędzie się Pol'and'Rock Festival 2027?

Przyszłoroczna edycja Pol'and'Rock odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 r. "Przyjedziecie do nas za rok, czekamy na was. Gdziekolwiek będzie" - powiedział Jurek Owsiak.

Poza datami szef WOŚP ogłosił od razu pierwszą gwiazdę kolejnej odsłony. Będzie to brytyjska grupa Kula Shaker ("mój absolutnie kultowy zespół" - to słowa samego Owsiaka). "Mamy już 3/4 lineupu klepnięte" - dodał.

Na zakończenie tradycyjnie wystąpił Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów w utworze "Z tylu chmur". Nieoficjalny hymn imprezy jest jednym z najbardziej wzruszających momentów.

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.

Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. W 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).



Sama nazywa się "dzieckiem Woodstocku". Dla Eweliny Flinty to już siódmy występ na festiwalu dowodzonym przez Jurka Owsiaka. Z wokalistką rozmawialiśmy krótko przed jej występem na Małej Scenie podczas 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu.Michał BorońINTERIA.PL
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