Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę zakończyła się 32. edycja Pol'and'Rock Festival w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

W tym miejscu niebiletowany festiwal odbywa się od 2022 r.

Gwiazdami tegorocznej edycji byli m.in. Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Orbit Culture, Alborosie, Wargasm,m Kosheen, Eagle-Eye Cherry, Nocny Kochanek, happysad, Dżem, Orkiestra Dorosłych Dzieci, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, WaluśKraksaKryzys, Ewelina Flinta, Kasia Lins, Daria ze Śląska, Kobranocka, ADHD, Łzy, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Jucho, Lipali i Lej Mi Pół.

Kiedy odbędzie się Pol'and'Rock Festival 2027?

Przyszłoroczna edycja Pol'and'Rock odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 r. "Przyjedziecie do nas za rok, czekamy na was. Gdziekolwiek będzie" - powiedział Jurek Owsiak.

Poza datami szef WOŚP ogłosił od razu pierwszą gwiazdę kolejnej odsłony. Będzie to brytyjska grupa Kula Shaker ("mój absolutnie kultowy zespół" - to słowa samego Owsiaka). "Mamy już 3/4 lineupu klepnięte" - dodał.

Na zakończenie tradycyjnie wystąpił Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów w utworze "Z tylu chmur" . Nieoficjalny hymn imprezy jest jednym z najbardziej wzruszających momentów.

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.

Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. W 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).





