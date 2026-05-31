Od kilkunastu lat jedną z dróg do wystąpienia na Pol'and'Rock Festivalu są kilkuetapowe Eliminacje. W tym roku spośród blisko 900 zgłoszeń jury wybrało 16 polskich zespołów (zagraniczne mają zostać ogłoszone niebawem), które zaprezentowały się przed publicznością podczas dwudniowych przesłuchań na żywo w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku (29-30 maja). Dodatkowo za sprawą poparcia internautów Jurek Owsiak zdecydował się zaprosić grupę ADHD jako 17. uczestnika Eliminacji.

W skład jury wchodzili: Jurek Owsiak, Andrzej Puczyński (Izabelin Studio), Piotr "Dziki" Chancewicz (gitarzysta grupy Mech, realizator nagrań), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (Antyradio), Gatida Grzegorz Dasa-Biały, Bartosz Chodorowski (asystent Owsiaka), Adrian Barański (Kręcioła TV), Weronika Wiercioch (Kręcioła TV, program Domowa Orkiestra) i Edgar Hein (głos radia Pol'and'Rock, prowadzący Małej Sceny).

Przypomnijmy, że w ubiegłych latach dzięki Eliminacjom na imprezie Jurka Owsiaka zagrali m.in. Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Łydka Grubasa, Ich Troje, Lor, WaluśKraksaKryzys, Organek i Ukeje.

Eliminacje do Pol'and'Rock Festival 2026: Znamy wyniki

"Po dwóch intensywnych dniach pełnych emocji, dobrej zabawy, interesującej muzyki a wreszcie - burzliwych obradach Jury podjęło decyzję" - czytamy na profilu Pol'and'Rocka.

Jako laureaci na Małej Scenie zagrają: ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA. Furorę wywołał szczególnie zaproszenie dla czarnego konia, czyli ADHD.

"Nie wiemy jeszcze, czy to sen, czy rzeczywistość... JEDZIEMY NA POL'AND'ROCK! Dziękujemy jurorom za zaufanie i werdykt, wszystkim zespołom obecnym na scenie i przewspaniałej publiczności. Wasza energia była dziś nie do opisania. To dla nas ogromne wyróżnienie i spełnienie kolejnego muzycznego marzenia. Do zobaczenia na Najpiękniejszym Festiwalu Świata!" - napisali nastolatkowie z Sobótki pod Wrocławiem.

ADHD spełnia marzenia

Trio łączące metalowe granie z hard rockiem podbija media społecznościowe, poza coverami wielkich hitów prezentując też autorskie numery.

"Stawiamy na mocne riffy i regularny rozwój - zero plastiku, maksimum energii" - czytamy w opisie zespołu na ich kanale na YouTubie.

Rodzinny skład z Sobótki pod Wrocławiem tworzą 12-latkowie: Krystian Borczon (wokal, gitara) i jego kuzyn Stanisław Ludkowski (perkusja), do których dołączyła 16-letnia siostra Stasia - Zuzia Ludkowska (bas).

Początkujący zespół w błyskawicznym tempie podbił media społecznościowe - profil na Instagramie ma już ponad 75 tys. obserwujących, a kolejne 104 tys. na TikToku. Nastolatkowie pojawili się też w telewizjach śniadaniowych; posypały się też pierwsze zaproszenia na koncerty i festiwale. Jednym ze spełnionych już marzeń jest gościnny występ Roberta "Litzy" Firedricha (Luxtopreda, Acid Drinkers) na ich koncercie.

Pol'and'Rock Festival 2026 - kto zagra?

32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho i Kobranocka. Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

