32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho i Kobranocka.

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W ostatni weekend poznaliśmy też laureatów Eliminacji do Pol'and'Rocka - na Małej Scenie zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival 2026: Łzy i Trupa Trupa dołączają do składu

W najnowszym ogłoszeniu pojawiły się kolejne dwa zespoły - oba wystąpią na Małej Scenie (tylko z nazwy). Są to pop-rockowe Łzy (30 lipca, godz. 0:10) oraz Trupa Trupa (1 sierpnia, godz. 21:55), czyli jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich formacji rockowych na zagranicznych scenach.

"Któż z nas nie zna ich największych hitów, jak 'Agnieszka' czy 'Oczy szeroko zamknięte', które zresztą zostały wybrane przez Radio Zet za jeden z największych polskich przebojów XX-go wieku. Na 32. Pol'and'Rock Festival Łzy przyjadą świeżo po wydaniu nowej płyty. Potężny, dwupłytowy album 'Po drugiej stronie jutra' ukazał się 29 maja tego roku, a pierwsze recenzje są bardzo pozytywne. Ciekawy jest też sam koncept albumu, który zawiera aż 24 premierowe kawałki, podzielone na dwie części - 'Dzień' i 'Noc'" - tak zapowiedziano powrót grupy Łzy na festiwal po 10 latach od ostatniego występu.

Przypomnijmy, że pod tym szyldem działają Łzy z Sarą Chmiel za mikrofonem, która dołączyła w styczniu 2011 r., zastępując Anię Wyszkoni. Po rozłamie w 2021 r. poza składem znalazł się gitarzysta i główny kompozytor Adam Konkol. Ekipa dowodzona przez Sarę Chmiel na początku 2025 r. przekazała, że to im Urząd Patentowy RP przyznał prawo do używania nazwy Łzy.

To ogłoszenie zebrało ponad tysiąc reakcji i kilkaset komentarzy na profilu festiwalu na Facebooku. Nie brak było głosów związanych z zawiłościami w składzie.

"Czyli to będą te Łzy bez Konkola, ale za to bez Wyszkoni?", "Łzy bez Konkola to jak Kombi bez Skawińskiego", "Sara jest fantastyczną wokalistką. Też kiedyś nie byłam przekonana do Łez z Sarą wystarczy posłuchać żeby zmienić zdanie", "Ale które Łzy?", "Uff, na szczęście te bez Konkola" - fani próbują zorientować się, kto faktycznie pojawi się w Czaplinku.

"Ta różnorodność jest naprawdę znakomita. Paradoksalnie to polski line-up zrobi w tym roku robotę" - zwraca uwagę jeden z internautów.

Polską grupą, ale mocno już rozpoznawalną na rockowych scenach całego świata, jest też Trupa Trupa. Działająca od 2009 r. trójmiejska formacja szybko zwróciła na siebie uwagę zagranicznych mediów. Płyty zespołu były recenzowane (i doceniane) przez takie serwisy jak m.in. Pitchfork czy The Quietus.

Ekipa dowodzona przez Grzegorza Kwiatkowskiego (wokal, gitara) w 2019 r. podpisała kontrakt ze słynną amerykańską wytwórnią Sub Pop, współodpowiedzialną za kultowe płyty gwiazd muzyki grunge (m.in. Nirvana, Soundgarden, Mudhoney), a także współczesnej gitarowej alternatywy spod znaku m.in. Band of Horses, Iron & Wine, Beach House, The Shins i Fleet Foxes.

Na początku 2025 r. Trupa Trupa wypuściła EP-kę "Mourners". Za produkcję materiału odpowiedzialny był Nick Lunay - producent oraz realizator, który współpracował z twórcami takimi jak: Blue October, Nick Cave and the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs, Public Image Ltd czy Kate Bush. Ostatnio zespół poinformował, że kończy prace nad nowym albumem.

