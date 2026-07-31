32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbywa się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Za nami pierwszy dzień festiwalu, podczas którego zagrali m.in. Myslovitz, Godsmack, Dropkick Murphys, Orbit Culture, L.U.C i Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi" (Duża Scena) oraz Łzy, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Jucho, Lipali, Lej Mi Pół i Wiraszko (Mała Scena).

Jurek Owsiak pokazał zdjęcie z Pol'and'Rock Festivalu

To właśnie grupa Myslovitz dobrze po godz. 1 w nocy z czwartku na piątek zakończyła koncerty na Dużej Scenie. Tysiące fanów razem z zespołem śpiewało wielkie przeboje, takie jak m.in. "Długość dźwięku samotności", "Scenariusz dla moich sąsiadów", "Z twarzą Marilyn Monroe" czy "Peggy Brown". Na sam koniec Jurek Owsiak zaprosił muzyków, by tylko w towarzystwie gitary akustycznej wykonać "Dla ciebie".

"Tak wyglądał Pol'and'Rock Festiwal o 1 w nocy czasu polskiego. Przepiękne koncerty i ten ostatni, Myslovitz z cudowną, zaśpiewaną pieśnią o miłości z festiwalową publicznością. Dlaczego pokazuje to zdjęcie? Mówi o tym, że nawet jak jest nas bardzo, bardzo, bardzo dużo, to potrafimy stworzyć fantastyczne miejsce, bezpieczne i otwarte dla każdego, kto do nas przyjechał, bez względu na wiek, kolor, religię i co byście chcieli jeszcze do tych przyjeżdżających przylepić. To i tak wychodzi, że jesteśmy fajną zgrają pokojowo nastawionych dla siebie ludzi" - napisał Jurek Owsiak na Facebooku, pokazując imponujące zdjęcie szczelnie zapełnionego terenu. A warto podkreślić, że publiczność bawiła się jeszcze daleko, daleko od Dużej Sceny.

Rozwiń

Głównodowodzący Pol'and'Rock Festivalu zaprosił od razu uczestników na koncerty drugiego dnia - Dużą Scenę o godz. 15 rozpocznie Bum Bum Orkestar & Friends. "Będzie tupane!" - zapowiada Owsiak.

Ten poszerzony skład to sześcioosobowa Bum Bum Orkestar (znani m.in. z programu "Mam talent", ubiegłorocznej edycji Pol'and'Rocka oraz gościnnego udziału u boku Enej w 2024 r.), Nicponie oraz Urwani z Wesela. Możemy spodziewać się niezwykle energetycznej mieszanki muzyki bałkańskiej, klezmerskiej oraz polskiej.