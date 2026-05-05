"Ależ się cieszymy". Jurek Owsiak ogłasza nowe gwiazdy Pol'and'Rock Festivalu
Skład tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu coraz bardziej się zapełnia. Kogo tym razem ogłosił Jurek Owsiak ze swoją ekipą Najpiękniejszego Festiwalu Świata?
Jak już informowaliśmy, 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.
Do tej pory Jurek Owsiak ze swoją ekipą ujawnili, że podczas niebiletowanej imprezy wystąpią m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Voo Voo. Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.
Pol'and'Rock Festival ujawnia kolejne gwiazdy
W najnowszym ogłoszeniu pojawiły się dwa zespoły. Mowa o brytyjskim Kosheen oraz polskim projekcie Bum Bum Orkestar & Friends (pod szyldem przyjaciele pojawią się Nicponie i Urwani z Wesela).
"Ależ się cieszymy, że możemy Wam przekazać takie wieści! Kosheen to prawdziwa legenda i w tym roku spotkacie się z nimi na Pol'and'Rock Festival! Piosenki Kosheen na początku lat dwutysięcznych królowały nie tylko na światowych listach przebojów, ale też na rozgrzanych do czerwoności dyskotekowych parkietach. Pochodzące z angielskiego Bristolu - kolebki trip-hopu - trio zagra po raz pierwszy na Najpiękniejszym Festiwalu Świata już 1 sierpnia o 21:00" - czytamy w komunikacie oficjalnego profilu Pol'and'Rocka.
Wśród ponad setki komentarzy znalazł się tam wpis od Kosheen. "Nie możemy się doczekać. Do zobaczenia" - napisali Brytyjczycy.
"Petarda", "Będę w pierwszym rzędzie", "A już myślałem, że w tym roku niczym mnie nie zaskoczycie, ŁAŁ", "To jest bomba ogłoszenie", "Najlepszy line-up ever!" - ekscytują się internauci, jak zawsze nie brak też głosów krytycznych.
Jednym z najpopularniejszych komentarzy jest wpis "Coraz gorzej". Organizatorzy odpowiedzieli takim żartem: "Specjalnie dla Was za tydzień ogłaszamy Zenka Martyniuka".
Bum Bum Orkestar kolejny raz na Pol'and'Rocku
Działający od 2014 r. zespół Bum Bum Orkestar łączy w swojej twórczości wpływy muzyki bałkańskiej, klezmerskiej oraz tradycyjnej polskiej. Polandrockowa publiczność miała okazję poznać grupę z koncertu na Małej Scenie w 2025 r.
"Gramy wszystko, wszędzie, pod warunkiem że mamy termin" - taki wpis widnieje na profilu Bum Bum Orkestar.
Projekt wesprą przyjaciele, czyli Nicponie i Urwani z Wesela. Razem na Dużej Scenie otworzą drugi dzień festiwalu, czyli 31 lipca o godzinie 15:00.