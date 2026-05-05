Jak już informowaliśmy, 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory Jurek Owsiak ze swoją ekipą ujawnili, że podczas niebiletowanej imprezy wystąpią m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Voo Voo. Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

Pol'and'Rock Festival ujawnia kolejne gwiazdy

W najnowszym ogłoszeniu pojawiły się dwa zespoły. Mowa o brytyjskim Kosheen oraz polskim projekcie Bum Bum Orkestar & Friends (pod szyldem przyjaciele pojawią się Nicponie i Urwani z Wesela).

"Ależ się cieszymy, że możemy Wam przekazać takie wieści! Kosheen to prawdziwa legenda i w tym roku spotkacie się z nimi na Pol'and'Rock Festival! Piosenki Kosheen na początku lat dwutysięcznych królowały nie tylko na światowych listach przebojów, ale też na rozgrzanych do czerwoności dyskotekowych parkietach. Pochodzące z angielskiego Bristolu - kolebki trip-hopu - trio zagra po raz pierwszy na Najpiękniejszym Festiwalu Świata już 1 sierpnia o 21:00" - czytamy w komunikacie oficjalnego profilu Pol'and'Rocka.

Wśród ponad setki komentarzy znalazł się tam wpis od Kosheen. "Nie możemy się doczekać. Do zobaczenia" - napisali Brytyjczycy.

"Petarda", "Będę w pierwszym rzędzie", "A już myślałem, że w tym roku niczym mnie nie zaskoczycie, ŁAŁ", "To jest bomba ogłoszenie", "Najlepszy line-up ever!" - ekscytują się internauci, jak zawsze nie brak też głosów krytycznych.

Jednym z najpopularniejszych komentarzy jest wpis "Coraz gorzej". Organizatorzy odpowiedzieli takim żartem: "Specjalnie dla Was za tydzień ogłaszamy Zenka Martyniuka".

Bum Bum Orkestar kolejny raz na Pol'and'Rocku

Działający od 2014 r. zespół Bum Bum Orkestar łączy w swojej twórczości wpływy muzyki bałkańskiej, klezmerskiej oraz tradycyjnej polskiej. Polandrockowa publiczność miała okazję poznać grupę z koncertu na Małej Scenie w 2025 r.

"Gramy wszystko, wszędzie, pod warunkiem że mamy termin" - taki wpis widnieje na profilu Bum Bum Orkestar.

Projekt wesprą przyjaciele, czyli Nicponie i Urwani z Wesela. Razem na Dużej Scenie otworzą drugi dzień festiwalu, czyli 31 lipca o godzinie 15:00.

