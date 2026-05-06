Przypomnijmy, że drogą do wystąpienia na Pol'and'Rock Festivalu są kilkuetapowe Eliminacje. Spośród blisko 900 zgłoszeń jury dowodzone przez Jurka Owsiaka wybrało 16 polskich zespołów (zagraniczne mają zostać ogłoszone niebawem), które zaprezentują się przed publicznością podczas przesłuchań na żywo. Koncerty finalistów odbędą się w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku w dniach 29-30 maja (wstęp wolny).

W gronie zakwalifikowanych nie znalazła się grupa ADHD, tworzona przez trójkę nastolatków. Trio łączące metalowe granie z hard rockiem podbija media społecznościowe, poza coverami wielkich hitów prezentując też autorskie numery.

Grupa ADHD zaproszona na Eliminacje do Pol'and'Rock Festivalu

"Stawiamy na mocne riffy i regularny rozwój - zero plastiku, maksimum energii" - czytamy w opisie zespołu na ich kanale na YouTubie.

Rodzinny skład z Sobótki pod Wrocławiem tworzą 12-latkowie: Krystian Borczon (wokal, gitara) i jego kuzyn Stanisław Ludkowski (perkusja), do których dołączyła 16-letnia siostra Stasia - Zuzia Ludkowska (bas).

Okazało się, że dzięki poparciu internautów Jurek Owsiak zdecydował się ich dołączyć do grona finalistów Eliminacji.

"Pamiętajcie, tę zabawę tworzymy my i Wy, więc bawcie się jak najlepiej! Pamiętacie Czarnego Konia dodatkowego - Wiśnię? Działo się. Do zobaczenia we Włocławku! (...) Ogrom waszych głosów zadziałał spontanicznie, a my takie akcje lubimy wiec wykonaliśmy telefon do kapeli, która znalazła wolną chwilę miedzy lekcjami i bardzo uradowanym głosem przyjęła zaproszenie na Eliminacje do Włocławka" - ogłosił szef Pol'and'Rocka, przypominając akcję z grupą Ich Troje.

Przypomnijmy, że zespół Michała Wiśniewskiego najpierw nie dostał się do Eliminacji, ale dzięki poparciu internautów został zaproszony na Pol'and'Rocka 2024. Na festiwalu zrobił furorę, po występie na Małej Scenie zdobywając Złotego Bączka, czyli nagrodę woodstockowiczów. W 2025 r. Ich Troje wróciło na imprezę, tym razem na Dużą Scenę, przyciągając tysiące fanów.

"Dopisujemy 17 zespół do listy zespołów zakwalifikowanych do Eliminacji. Stawka bardzo, ale to bardzo wyśrubowana więc uprzedziłem - tu każdy marzy o Dużej Scenie. Muszą się liczyć z każdym werdyktem. Cały zespół powiedział już, że jest to najszczęśliwszy dzień ich życia, a wszystko co się wydarzy na Eliminacjach będzie pięknym doświadczeniem!" - podkreśla Jurek Owsiak.

Nastolatkowie z ADHD nie mogą uwierzyć swojemu szczęściu.

"Co się tu właśnie wydarzyło!!! Mamy to, dostaliśmy się na eliminacje Pol'and'Rock Festival!! Ogromnie DZIĘKUJEMY Jurek Owsiak za dziką kartę. Jedziemy do Włocławka jako 17-ty zespół. Przede wszystkim dziękujemy Wam za oznaczania, pisanie do organizatorów festiwalu, komentarze. Dzięki Waszej aktywności zostaliśmy zauważeni" - cieszą się młodzi muzycy.

Początkujący zespół w błyskawicznym tempie podbił media społecznościowe - profil na Instagramie ma już ponad 75 tys. obserwujących, a kolejne 104 tys. na TikToku. Nastolatkowie pojawili się też w telewizjach śniadaniowych; posypały się też zaproszenia na pierwsze koncerty.

Pol'and'Rock Festival 2026 - kto zagra?

32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Voo Voo. Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

