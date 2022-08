#115 Pełnia Bluesa: Irek Dudek ogłasza zmiany w składzie Rawy Blues

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

Chris Cain oraz Kris Barras Band - to nieoczekiwane zmiany w line upie tegorocznej edycji Rawa Blues Festival. Z koncertów w Europie zrezygnował natomiast Eric Gales. - Chris Cain to mistrz. Wydobywa dźwięk w sposób podobny do B.B. Kinga. Z kolei Kris Barras trafi do tych szukających w bluesie energii - mówi Interii Irek Dudek, pomysłodawca i organizator wydarzenia.

Chris Cain wystąpi podczas tegorocznej edycji Rawa Blues Festival /Brad Elligood /materiały promocyjne