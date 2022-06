#107 Pełnia Bluesa: Plejada gwiazd na Rawa Blues Festival

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

- Co roku sięgam po coraz szerszy wachlarz wykonawców, którzy niekoniecznie kojarzą się z bluesem. Teraz stawiamy na Macy Gray - nagradzaną, znaną artystkę. Chcę pokazać, że to, co ona śpiewa, też przynależy do tego gatunku. Gdyby nie było bluesa, nie byłoby jazzu, popu i dobrego rock'n'rolla - mówi Interii Irek Dudek - muzyk, pomysłodawca i organizator Rawa Blues Festival.

Ireneusz Dudek o tegorocznej edycji Rawa Blues Festival /Łukasz Rak / eobraz.pl /materiały prasowe