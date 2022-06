Ich muzyka jest dowodem na to, że rock&roll nie umiera i jest nadal silny. Wokalistą zespołu jest Łukasz Łyczkowski, najlepszy męski głos 8. edycji "The Voice Of Poland". Mowa o jego zespole Łukasz Łyczkowski & 5 RANO.

Na rynku muzycznym istnieją od ponad 18 lat. Ich twórczość od początku zakorzeniona jest w muzyce rockowej wywodzącej się z lat 60. i 70., podsyconych grungem rodem z Seattle, klasycznym hard rockiem oraz otwartością na nowe kierunki i nowoczesne brzmienie.

Koncerty? Rockowy show oparte na charyzmatycznym wokalu i potężnych riffach gitarowych skąpanych w organach Hammonda i okraszonych znakomitą sekcją rytmiczną. 19 marca roku zespół wydał trzeci album "Credo" z udziałem gości specjalnych - Sebastiana Riedela i Wojciecha Cugowskiego.

Płyta - jak mówią sami muzycy - to ich najważniejsze dotychczasowe dzieło, przy którym mogli pokazać swoją dojrzałość. Jeszcze bardziej niż przy poprzednich wydawnictwach zacierają granice i czerpią ze wszystkiego, co muzyka przyniosła im najlepszego.

Nowy album Two Timer - "The Gumbo Sessions"

Na sklepowych półkach również nowy album Two Timer - "The Gumbo Sessions" wydany w ubiegły piątek. To płyta światowa, a myślę, że o mało której wydanej w naszym kraju można tak powiedzieć.

Zespół rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Gra elektrycznego bluesa, czerpiąc z korzennych wzorców gatunku, z zachowaniem tradycyjnego brzmienia, utrzymanego w stylu lat 60. i 70. Ich muzyka? Określają ją jako "grunge'owy blues na sterydach".

Grupa debiutowała wydawnictwem "Two Timer" w czerwcu 2014 roku. Koncertowała w klubach w Polsce i w Niemczech oraz na festiwalach m.in. Rawa Blues, Jimiway Blues Festival, Gdynia Blues Festival. W styczniu 2015 roku, dzięki rekomendacji Benedykta Kunickiego, organizatora Jimiway Blues Festival, Two Timer został reprezentantem Polski na International Blues Challenge w Memphis.

Rawa Blues Festiwal 2022. Magda Piskorczyk kolejną gwiazdą

8 października w katowickim Spodku wystąpi Magda Piskorczyk - jedna z najciekawszych postaci polskiego bluesa.

Trzykrotnie nominowana do nagrody Fryderyka, dwukrotna półfinalistka prestiżowego konkursu International Blues Challenge w Memphis, ośmiokrotnie uznawana "Bluesową wokalistką roku" przez czytelników magazynu "Twój Blues".

Dyskografia Magdy Piskorczyk liczy 6 albumów. Na debiutanckim "Blues Travelling" gościnnie zagrał Michał Urbaniak - legenda jazzu, natomiast podczas sesji płyty "Afro Groove" Magdę wspomagał Billy Gibson - wirtuoz harmonijki ustnej, laureat "Blues Award".