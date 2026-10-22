Orange Warsaw Festival w tym roku zaskoczył wiernych fanów zmianą daty imprezy. Dotychczas warszawskie wydarzenie zawsze odbywało się na przełomie maja i czerwca, otwierając sezon dużych festiwali w Polsce. Teraz twórcy zdecydowali się zmienić czas na wakacyjny weekend - zapraszając ludzi do udziału w koncertach 13 i 14 sierpnia.

Niedługo później nadeszli z ogłoszeniem, które wywołało jeszcze większe poruszenie wśród odbiorców. Alter Art zapowiedział, że pierwszym headlinerem Orange Warsaw Festivalu 2027 będzie międzynarodowa grupa Katseye. To zespół na nowo definiujący pojęcie girlsbandu i w ostatnich miesiącach królujący na listach przebojów na całym świecie. Członkinie z różnych części świata - USA, Europy czy Azji - zostały połączone dzięki projektom Dream Academy oraz serialowi "Pop Star Academy" i prędko zaskarbiły sobie serca fanów. Rozgłos przyniosły im hity takie jak "Animal" czy "Pinky Up".

Wszystkie bilety jednodniowe na warszawską imprezę zostały wyprzedane! Do festiwalu zostało aż 10 miesięcy

Girlsband 14 sierpnia ma przejąć Main Stage, a zainteresowanie ich występem już teraz jest ogromne. Do warszawskiego festiwalu pozostało jeszcze 10 miesięcy, ale najwierniejsi miłośnicy grupy zdecydowali się już zarezerwować swoje wejściówki. W ten sposób wszystkie bilety na drugi z festiwalowych dni zostały właśnie wyprzedane - zarówno te z początkowej puli, jak i regularnej sprzedaży oraz Final Callu.

"Wszystkie bilety jednodniowe na sobotę (14.08) na Orange Warsaw Festival 2027 zostały wyprzedane! WOW! Rekord! Bardzo dziękujemy!" - pochwalili się w mediach społecznościowych organizatorzy. Rzadko zdarza się bowiem, że jakiekolwiek bilety na OWF wyprzedają się w tak zawrotnym tempie.

W sprzedaży wciąż pozostają wejściówki jednodniowe na 13 sierpnia oraz karnety dwudniowe. Wszystko za sprawą tego, że organizatorzy trzymają resztę line-upu w tajemnicy.

Fani mają za złe organizatorom. "Jak mieliśmy podjąć decyzję, nie znając żadnego nazwiska na 13.08?"

Po komunikacie Alter Artu o wyprzedanych biletach w sieci wywiązała się dyskusja na temat tego, czy inne nazwiska artystów nie powinny były pojawić się wcześniej. Spora część potencjalnych uczestników Orange Warsaw Festivalu stwierdziła, że nie była w stanie podjąć tak szybko decyzji o zakupie, gdyż nie wie, co czeka ją przy okazji kolejnych ogłoszeń. Wybór pomiędzy biletem jednodniowym a karnetem nie był więc prosty.

"Masakra! Szczerze, jak mieliśmy podjąć decyzję, nie znając żadnego nazwiska na 13.08?", "Może przyspieszycie ogłoszenia, zanim festiwal stanie się tak naprawdę koncertem Katseye i dwudniową serią niedocenianych supportów?", "Szkoda, że wszystkie pule poszły przed ogłoszeniem kogoś na drugi dzień, w ten sposób ciężko zdecydować czy chce się jednodniowy, czy dwudniowy w ciemno. Ale cóż, kasa" - grzmią ludzie w komentarzach na Instagramie.

Lawina komentarzy pod komunikatem Orange Warsaw Festivalu. "Młodzież plus opiekun robią sold out dwa razy szybciej"

Niektórzy internauci martwią się także o atmosferę, która panować będzie na OWF-ie - w dniu, w którym główną gwiazdą będzie zespół Katseye. Zwracają uwagę na to, że bilety sprzedały się szybciej dzięki wejściówkom dla opiekunów osób niepełnoletnich. "Gratulacje, ale zastanawiam się, jaką średnia wieku będzie na festiwalu tego dnia, bo jak widzę filmiki z koncertów Katseye, to tam jest ogrom dzieci", "Niby zaskoczenie… Ale jednak młodzież poniżej 16 lat plus opiekun robią sold out dwa razy szybciej" - czytamy w pozostałych komentarzach.

Pod wpisem Alter Artu nie brakuje też pozytywnych komentarzy, w których Polacy gratulują twórcom imprezy sold outu. "Katseye zrobiły robotę", "10 miesiecy przed festiwalem, wow", "O kurde, nieźle!! Do zobaczenia na obu dniach", "Zmiana tempa ogłoszeń jak widać się opłaciła! Do tego strzał w dziesiątkę z Katseye" - czytamy na Instagramie.