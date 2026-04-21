Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 29-30 maja tradycyjnie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Wcześniej organizatorzy ogłosili, że do stolicy przyjadą m.in. Olivia Dean, FKA twigs, Lewis Capaldi i zespół TV Girl.

Od grudnia 2025 r. fani nie mogli się doczekać na kolejnych wykonawców, dopytując o nowe ogłoszenia.

Orange Warsaw Festival zamyka line-up. Kto wystąpi?

Kolejnym headlinerem imprezy będzie Dominic Fike, amerykański wokalista, raper, autor piosenek i aktor, który popularność na ekranie zdobył w drugim i trzecim sezonie serialu "Euforia". Występ w Warszawie to jego jedyny do tej pory ogłoszony koncert w Europie.

W stolicy pojawi się też Blood Orange - pod tym szyldem kryje się Devonté Hynes, obwołany "jednym z najciekawszych i najbardziej wpływowych artystów ostatnich lat", współpracujący zarówno z globalnymi ikonami popu, jak i topką światowej alternatywy. Szeroka publiczność mogła go zobaczyć podczas dwóch ostatnich weekendów na festiwalu Coachella.

Pełny skład Orange Warsaw Festival uzupełniają Loyle Carner, Pezet, Jan-rapowanie, bbno$, Sokół, Kaz Bałagane, Alessi Rose, Kasia Lins, Livka, Daniel Godson, Sarah Julia oraz Ganna.

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP