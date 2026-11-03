Orange Warsaw Festival odsłania kolejne karty. Fani czekali na te nazwiska

Tove Lo zdobyła międzynarodową popularność w 2014 roku dzięki albumowi "Queen of the Clouds". To właśnie na nim znalazły się "Habits (Stay High)" oraz "Talking Body", które otworzyły Szwedce drogę do światowej kariery.

Od początku wyróżniała się bezpośrednimi tekstami, w których pisała o nieudanych relacjach i własnych słabościach. Przebojowe refreny łączyła z tematami, których ówczesny radiowy pop często unikał. Ten styl rozwijała na płytach "Lady Wood", "Blue Lips", "Sunshine Kitty" i "Dirt Femme".

W jej dyskografii nie brakuje również głośnych współprac. Tove Lo nagrywała z Charli XCX, Coldplay i Major Lazer, a jako songwriterka tworzyła piosenki m.in. dla Lorde oraz Zary Larsson. Jej najnowszy, szósty album nosi tytuł "ESTRUS".

David Kushner przed premierą "Devotion"

Drugim ogłoszonym artystą jest David Kushner. Amerykański wokalista zwrócił na siebie uwagę utworami "Miserable Man" i "Mr. Forgettable" z EP-ki "Footprints I Found". W niespełna rok jego nagrania przekroczyły miliard odtworzeń.

Największy rozgłos przyniosło mu wydane w 2023 roku "Daylight". Piosenka szybko rozeszła się po mediach społecznościowych, a Kushner w ciągu kilku miesięcy zgromadził milion nowych obserwujących. Rok później zaprezentował debiutancki album "The Dichotomy".

13 listopada 2026 roku ukaże się jego kolejna płyta, "Devotion". Polski koncert będzie więc jedną z pierwszych okazji do usłyszenia nowego materiału na dużej festiwalowej scenie. Dla Kushnera będzie to powrót do Warszawy po bezpłatnym występie, który we wrześniu zagrał w Muzeum Narodowym.

Bilety na Orange Warsaw Festival 2027 są już dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia.