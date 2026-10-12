Niedawno organizatorzy Orange Warsaw Festival 2027 wywołali poruszenie wśród potencjalnych uczestników zmianą daty imprezy. Dotychczas warszawskie wydarzenie odbywało się na przełomie maja i czerwca, otwierając sezon dużych festiwali w Polsce. W tym roku twórcy pozostali przy Torze Wyścigów Konnych Służewiec, gdzie od ponad dekady organizowane są koncerty, lecz zdecydowali się zmienić czas na wakacyjny weekend. "W przyszłym roku widzimy się w pełni lata. Sierpień, top muzyka i wakacyjny vibe! Let's keep it even hotter!" - pisali, zapraszając słuchaczy do udziału w OWF-ie 13 i 14 sierpnia.

To nie koniec rewelacji od Alter Artu, bowiem Orange Warsaw Festival 2027 nadchodzi z ogłoszeniem pierwszego headlinera. Międzynarodowa grupa Katseye po raz pierwszy zagości w Polsce i 14 sierpnia przejmie Main Stage! Na razie nazwiska pozostałych artystów, którzy wystąpią na warszawskiej imprezie, nie zostały ujawnione. Organizatorzy natomiast przez kolejne tygodnie stopniowo uchylać będą rąbka tajemnicy.

Tymczasem bilety Early Bird są już w sprzedaży. Pula ta dostępna będzie do 22 października lub do wyczerpania zapasów. Karnet dwudniowy kosztuje obecnie 599 złotych, a za wejściówkę jednodniową należy zapłacić 419 złotych.

Kim są Katseye? W 2025 r. stały się globalnym fenomenem!

Katseye to zespół od niedawna podbijający światowy rynek muzyczny i na nowo definiujący pojęcie girlsbandu. Członkinie z różnych części świata zostały połączone dzięki projektom Dream Academy oraz serialowi "Pop Star Academy" i prędko zaskarbiły sobie serca fanów. Rozgłos przyniosły im hity takie jak "Animal" czy "Pinky Up".

Na sukces wokalistek z USA, Europy i Azji złożyły się już m.in. dwie nominacje do prestiżowych nagród Grammy, tytuł Globalnego Artysty Roku na TikToku, miejsce w Top 5 sprzedaży w kilkunastu krajach dzięki EP-ce "Wild", a przede wszystkim niesłychanie oddany fanbase na całym świecie.

Fala komentarzy po ogłoszeniu headlinera na Orange Warsaw Festival 2027. "Okej, będę tam"

Fani Katseye natychmiast zareagowali na ogłoszenie OWF-a. W mediach społecznościowych festiwalu pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których internauci pochwalili wybór bookerów i stwierdzili, że zostali przekonani do kupna biletów.

"Jezu, ale super", "Mocny start", "TAKE MY MONEY", "Wreszcie!", "No i trzeba kupić bilecik", "Przeżywam właśnie szok", "Boże, zapłaczę się", "JAZDAAA", "O, nieźle", "No way, muszę jechać", "Co tu się właśnie wydarzyło?!", "Okej, będę tam", "Dowaliliście mocno" - czytamy na Facebooku i Instagramie. "Co tam ugotowaliście, dajcie resztę już", "Dostaniemy kogoś jeszcze dzisiaj?" - piszą inni internauci, domagając się kolejnych ogłoszeń.

Polacy będą zmuszeni dokonać wyboru. "Teraz ciekawe, czy OWF się bardziej rozkręci, czy Bitter"

W komentarzach internauci wspomnieli także domniemany konflikt między organizatorami Orange Warsaw Festivalu oraz BitterSweet Festivalu. Pierwsza z imprez przez kilkanaście poprzednich edycji odbywała się bowiem na przełomie maja i czerwca, nie kolidując z żadnym innym polskim wydarzeniem na tak dużą skalę. W tym roku, decyzją twórców, festiwal odbędzie się w dniach 13-14 sierpnia, a co za tym idzie - nałoży się datą z poznańską imprezą.

Potencjalni uczestnicy stają więc obecnie przed trudnym wyborem, a kolejne ogłoszenia gwiazd pozwalają im zdecydować, gdzie wybiorą się na koncerty w sierpniowy weekend. Jednocześnie wywołują one zagorzałe dyskusje, na temat tego, który z festiwali jest lepszy. "No i klasa, dawać na Bitter coś dobrego teraz i będzie po OWF" - czytamy w komentarzach osób niezadowolonych z dzisiejszych wieści. "Ja ich nie słucham, ale to chyba dobre ogłoszenie. BitterSweet zaczyna krwawić?" - piszą z kolei zwolennicy warszawskiej imprezy. "Teraz ciekawe, czy OWF się bardziej rozkręci, czy Bitter" - zastanawiają się inni.