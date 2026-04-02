Tegoroczna edycja Open'er Festivalu odbędzie się w dniach 1-4 lipca na terenie Lotniska Gdynia - Kosakowo. Jako headlinerów dotychczas ogłoszono następujących wykonawców: Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, Calvin Harris i The xx.

Do tego grona dołącza teraz grupa Florence + The Machine, która będzie drugim headlinerem festiwalowej środy obok The xx (1 lipca).

"Jedna z najważniejszych artystek swojego pokolenia i mistrzyni koncertowych emocji" - tak przedstawiana jest ekipa dowodzona przez wokalistkę Florence Welch. W Gdyni zespół zaprezentuje materiał z wydanej z końcem października 2025 r. szóstej płyty "Everybody Scream".

Praca nad tym wydawnictwem trwała dwa lata, album został napisany i wyprodukowany przez Florence Welch przy współpracy z bliskim gronem twórców, wśród których znaleźli się m.in. Mark Bowen z IDLES, Aaron Dessner oraz Mitski.

Mająca wielu fanów w Polsce Florence 7 marca została gorąco przyjęta w Tauron Arenie Kraków. Był to przedostatni koncert na europejskiej trasie.

Organizatorzy Open'era ogłosili także kolejnych wykonawców na Alter Stage i Flow Stage - w Gdyni wystąpią m.in. Panda Bear & Sonic Boom, Avi, Joy (Anonymous), Bassvictim, Jehnny Beth, Just Mustard, Sadie Jean, Hyphen Dash, supermodel* oraz Łaszewo.

Wśród poprzednich ogłoszeń poza headlinerami znaleźli się m.in. Halsey, Martin Garrix, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress, Jade, Ethel Cain, IDLES, Clipse, Tomora, Kneecap, Sofi Tukker, LP, Reneé Rapp, Matt Berninger i Audrey Nuna.

Ta kobieta ukrywała to przed Miuoshem latami. Poruszenie w najnowszym odcinku "Must Be The Music" Polsat Promocja