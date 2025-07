Słońce nie ma litości, a Gdynia w środowe przedpołudnie tonie w gorącu. Termometry pokazują 26°C, ale odczuwalna temperatura to już 28°C. A to dopiero początek. Według prognoz IMGW, kulminacja fali upałów przypadnie właśnie na środę i czwartek - wtedy w cieniu może być nawet 36°C. Jeśli wybierasz się na Open'era, musisz być gotowy na ekstremalne warunki. Bo dobra zabawa to jedno, ale bezpieczeństwo w takich warunkach staje się absolutnym priorytetem.