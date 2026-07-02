Koncert Zary Larsson podczas pierwszego dnia Open'er Festivalu w Gdyni transmitowany był na żywo przez Telewizję Polską. Dzięki temu popisy szwedzkiej gwiazdy popu mogły zobaczyć nie tylko tysiące fanów przed sceną, ale również widzowie TVP.

W programie nie zabrakło takich przebojów, jak m.in. "Midnight Sun", "Symphony" czy "Lush Life". To podczas tego ostatniego do wspólnej zabawy - zgodnie ze swoją tradycją - zaprosiła jedną osobę z publiczności. Wielu fanów specjalnie dla Zary przygotowało transparenty, by jak najmocniej wyróżnić się spośród tłumu.

Zara Larsson zaprosiła na scenę w Gdyni fana. To radny Lewicy

Jedną z takich osób był Piotr Czerniejewski, na co dzień pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina z ramienia Lewicy.

"Nie ma rzeczy niemożliwych" - napisał w mediach społecznościowych lokalny polityk, publikując nagranie, w którym opisał, jak doszło do tego, że pojawił się na scenie.

Jeszcze w marcu Piotr Czerniejewski ledwo chodził po złamaniu kolana, a trzy miesiące później skakał na scenie u boku swojej idolki z czasów gimnazjum. To właśnie sytuację z kontuzjowaną nogą przypomniał na transparencie, który zauważyła Zara Larsson.

"A co tu się wydarzyło? Nasz radny z Konina, Piotr Czerniejewski, na scenie z Zara Larsson na Open'er Festival! Zazdrościmy. Bawcie się dobrze w Gdyni!" - możemy przeczytać na profilu lokalnej Lewicy na Facebooku.

Radny otrzymał od wokalistki specjalną koszulkę, na której Zara sprayem namalowała słońce. Potem na wybiegu razem zatańczyli do przeboju "Lush Life", a Piotr Czerniejewski wykazał się sporymi umiejętnościami, prezentując choreografię i dośpiewując fragmenty tekstu do mikrofonu podsuniętego przez gwiazdę.