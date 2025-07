Z kolei 3 lipca (godz. 18.00) TVP1 pokaże występ Loli Young. Pochodząca z Londynu, 24-letnia artystka, swój pierwszy kontrakt podpisała w wieku 18 lat. Autorka albumu "This Wasn't Meant For You Anyway" (z przebojem "Messy") jest jedną z najbardziej obiecujących wokalistek młodego pokolenia. O wielkiej popularności Loli świadczy fakt, że jej trasa koncertowa z 2024 r. wyprzedała się w kilka sekund.