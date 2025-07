Ostatni dzień Open'era wywołał falę negatywnych emocji. "Absolutna katastrofa"

Inni potwierdzali, że organizacja nie sprostała wyzwaniom, a zamiast pomocy ze strony obsługi, to sami festiwalowicze starali się zapanować nad sytuacją. - "To, co wydarzyło się na parkingu, to absolutna katastrofa. Zupełny brak informacji. Pozostanie duży niesmak" - pisał inny z komentujących.