1 lipca w Gdyni rozpoczął się czterodniowy Open'er Festival. Część koncertów transmituje na żywo Telewizja Polska. Po środowym występie Zary Larsson TVP pokaże specjalny projekt pod tytułem Chopin na Open'erze. Pianista Yehuda Prokopowicz w towarzystwie Sinfonia Varsovia pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej zaprezentuje wyjątkowe interpretacje utworów Fryderyka Chopina w festiwalowym wydaniu.

Muzyka klasyczna otrzymała miejsce na głównej scenie - koncert rozpocznie się o godz. 20:30.

"Fryderyk Chopin - I koncert fortepianowy e-moll op. 11, arcydzieło łączące liryczność, młodzieńczą pasję i genialne melodie, które w otwartej przestrzeni Open'era brzmieć będą po prostu kosmicznie" - czytamy.

Open'er Festival 2026: Kim jest Yehuda Prokopowicz?

20-letni pianista był objawieniem ubiegłorocznego XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Młody muzyk dotarł aż do półfinału; zdobył też nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie Mazurków.

Yehuda Prokopowicz jest również laureatem ponad 30 konkursów krajowych i międzynarodowych. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 4 lat u swojej siostry Veroniki, uczennicy prof. Eitana Globersona.

Dodajmy, że na początku tego roku zdobył Paszport Czytelników podczas gali Paszportów Polityki.

Dyrygująca w Gdyni orkiestrą Sinfonia Varsovia Marta od października 2025 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie. Regularnie współpracuje z czołowymi polskimi i zagranicznymi orkiestrami oraz teatrami operowymi.