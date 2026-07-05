Tegoroczna edycja Open'er Festival odbyła się w dniach od 1 do 4 lipca. Tradycyjnie wydarzenie miało miejsce na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo.

Podczas czterech dni na scenach zagrali m.in. The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Teddy Swims, Addison Rae, Zara Larsson, PinkPantheress, Tomora, Martin Garrix, Kneecap, LP czy Florence and the Machine.

Wśród polskich reprezentantów znaleźli się z kolei m.in. Ralph Kaminski, Sokół, HELA, Klawo, Daria ze Śląska, Coals, Kasia Sienkiewicz czy Lordofon.

Open'er Festival 2027 zapowiedziany!

"Dziękujemy! To były fantastyczne 4 dni spędzone z Wami. Open'er to Wy! Do zobaczenia za rok!" - napisali organizatorzy w mediach społecznościowych. Jednocześnie zapowiedzieli kolejną, 24. już edycję - Open'er Festival 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo.

"Jeśli w przyszłym roku będą podobni wykonawcy z najwyższej półki jak Cure w tym roku, to zawitam ponownie", "W następnym roku melduje się na pewno!", "Dziękujemy! Może powtórka z 2018 i Depeche Mode...? Byłoby fantastycznie", "Dziękujemy za piękne chwile, już wiem, że w przyszłym roku też będę" - odpowiedzieli uczestnicy, jednocześnie od razu zastawiając się, kogo zobaczymy na scenach w Gdyni w przyszłym roku.

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