Open'er Festival 2026 rozpocznie się za niespełna tydzień, a fani zarówno największych gwiazd światowej sceny, jak i topowych polskich artystów już czekają na koncerty swoich idoli. Tegoroczna edycja obfituje w rockowe brzmienia, popowe supergwiazdy, elektronikę na najwyższym poziomie i znajdujący się obecnie na szczycie popularności hip-hop. Kogo zobaczymy w Gdyni?

Kto wystąpi na Open'er Festivalu 2026? Tak prezentuje się line-up imprezy!

W środę, 1 lipca, na głównej scenie festiwalu zaprezentują się Zara Larsson, The xx oraz Florence and The Machine. Imprezę otworzy z kolei polska reprezentantka - Kasia Lins z projektem Obywatelka K.L., prezentującym nowe aranżacje utworów Grzegorza Ciechowskiego. Na innych scenach zobaczymy m.in. Kneecap, Davida Byrne'a, Viagra Boys, a także Polaków - Vito Bambino, Daniela Godsona, Helę czy Dezydery.

Drugi dzień imprezy rozpocznie się w rapowym stylu - na Orange Main Stage wystąpi Sobel. Później zobaczymy Halsey, Nicka Cave'a oraz Calvina Harrisa. Pozostałe sceny przejmą m.in. Idles, Renee Rapp, Ralph Kaminski, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska i Maks Tachasiuk.

W piątek, 3 lipca, główna scena należała będzie do zagranicznej reprezentacji. Uczestnicy festiwalu usłyszą Slowdive, The Cure oraz Martina Garrixa. W namiocie wystąpią Kaz Bałagane, Oki, Ethel Cain i Sofi Tukker, a na pozostałych scenach jeszcze m.in. Bokka, Coals, Anna Calvi, Sw@da i Niczos oraz Just Mustard.

Ostatni dzień Open'era przejmą Addison Rae, Teddy Swims, Jennie i Peggy Gou. Tent Stage rozgrzeją LP, Jade, PinkPantheress i Tomora, a dodatkowo usłyszymy jeszcze Lordofon, Horsegirl, Luvcat, Omastę i Łaszewo.

Koncerty - jak co roku - odbywają się równolegle na kilku scenach i wiele z nich nakłada się godzinowo. Największe nazwiska występują na Orange Main Stage, zaraz przy wejściu na teren festiwalu. Inne gwiazdy przejmują Tent Stage pod namiotem, a dla artystów spoza mainstreamu i większości polskich przedstawicieli przewidziano Alter Stage oraz Flow Stage. Zaplanowanie dnia jest kluczowe, jeśli chce się zobaczyć jak najwięcej muzyków i wykorzystać w pełni swój bilet. Dokładny harmonogram każdego z dni dostępny jest na oficjalnej stronie Open'er Festivalu, a także w mediach społecznościowych imprezy.

Bilety na Open'er Festival 2026 wciąż są dostępne. To już ostatnia pula

W sprzedaży wciąż dostępne są bilety na festiwal - z ostatniej, najdroższej puli Final Call. Wejściówki można zdobyć aż do wyczerpania zapasów i całkowitego sold outu. Ceny prezentują się następująco:

karnet 4-dniowy - 1199 zł,

karnet 4-dniowy + pole namiotowe - 1479 zł,

karnet weekendowy (piątek-sobota) - 879 zł,

karnet weekendowy + pole namiotowe - 1069 zł,

bilet jednodniowy - 579 zł.

Dojazd na Open'er Festival 2026. Będą kursować specjalne, darmowe autobusy

Dojazd na Open'er Festival 2026 możliwy będzie zarówno prywatnymi samochodami, jak i komunikacją miejską. Organizatorzy imprezy wyraźnie podkreślają, że uczestnikom najwygodniej będzie poruszać się bezpłatnymi autobusami linii "OPEN"ER FESTIVAL". Kursować będą one wahadłowo, z okolic dworca Gdynia Główna do wejścia od ul. Zielonej, co kilkanaście minut, a chwilami nawet częściej - w zależności od zapotrzebowania. Do przejazdu takowym autobusem upoważnia ważny bilet wstępu na festiwal - nie opaska.

Autobusy zaczną jeździć o godz. 11:30 już 30 czerwca - w przeddzień imprezy. Wówczas będzie można przemieszczać się nimi do 23:15. W dniach 1-4 lipca kursować będą między 9:00 a 5:00 kolejnego dnia. 5 lipca pojadą od 5:00 do 14:00.

Na miejsce dojeżdżać będą także standardowe autobusy ZKM Gdynia. Do wejścia od ul. Zielonej uczestnicy będą mogli dostać się m.in. liniami 109, 196, 209 i 309, a do wejścia od strony Kosakowa - 105, 146, 165, 173, 365 i N65. W czasie festiwalu uruchomione zostaną dodatkowe kursy nocne, lecz na każdą z wymienionych linii obowiązują płatne bilety.

Dla osób, które pojawią się na festiwalu z własnym samochodem, przygotowano specjalny parking - od strony wejścia Kosakowo. Jest on niestrzeżony oraz płatny, a ceny zaczynają się od 55 zł za osobówkę. Osobny parking przewidziano również dla śpiących na polu namiotowym - czynny całą dobę od 30 czerwca do 5 lipca.

Organizatorzy Open'era zachęcają do ekologicznych środków transportu i zapewniają bezpłatne parkingi rowerowe - przy obu wejściach. Wyznaczono też specjalne strefy postojowe dla hulajnóg.

Pole namiotowe Open'er Festivalu 2026 - najważniejsze informacje

Pole namiotowe - dostępne dla osób, które zakupiły odpowiedni karnet - otworzy się 30 czerwca, a zamknie 5 lipca. Na jego terenie dla uczestników dostępne będą: sklep spożywczy, śniadaniownia i punkty gastronomiczne, punkty ładowania urządzeń elektronicznych, toalety oraz prysznice, punkt medyczny, parking dla rowerów, depozyt, miejsce do grillowania oraz oficjalny sklep festiwalowy z merchem.

Dostępne będą także bardziej komfortowe miejsca noclegowe, takie jak Glamping czy Open'er Sleephuts. Na teren imprezy można przyjechać także camperem.

Czego nie można wnosić na teren festiwalu?

Na terenie Open'er Festivalu obowiązują także zasady dotyczące wnoszenia poszczególnych rzeczy. Na imprezę nie można przyjść m.in. z butelkami czy puszkami, alkoholem, materiałami pirotechnicznymi, banerami oraz plakatami większymi niż format A3, deskorolkami, megafonami, a także parasolkami z metalową końcówką. Pełna lista przedmiotów zakazanych dostępna jest w regulaminie na stronie wydarzenia.

Warto wspomnieć również o tym, że na terenie festiwalu obowiązywał będzie bezgotówkowy system płatności. Organizatorzy zapewniają także szatnię, zlokalizowaną tuż obok Alter Stage, działającą w godzinach od 15:30 do 3:30.

Ty dostajesz nasze show, ja biorę twój telefon [WYWIAD] INTERIA.PL