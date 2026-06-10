Kolejna edycja Open'er Festivalu zbliża się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w dniach 1-4 lipca w Gdyni, tradycyjnie na terenie Lotniska Kosakowo. Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. The Cure, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Teddy Swims, Addison Rae, Zara Larsson, PinkPantheress, Tomora, Martin Garrix, Kneecap, LP czy Florence and the Machine.

Teraz nadszedł czas na finalnie domknięcie zestawienia artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego Open'era. Fani festiwalu są jednogłośni. Jak zareagowali na ostatnie ogłoszenie?

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Organizatorzy Open'era postanowili zaskoczyć kolejnymi wielkimi nazwiskami. Ostatnie ogłoszenie składa się z wielu zagranicznych, jak i polskich gwiazd.

Do kolejnej edycji wydarzenia dołącza ostatnia grupa 25 wspaniałych artystek i artystów: dj-ka Peggy Gou, która zamknie festiwalową sobotę wielką imprezą, Slowdive, którzy zaczarują Orange Main Stage w piątek, oraz Sokół, Kasia Lins, Ralph Kaminski and My Best Band In The World, Zalia, Bokka, Skok, Pixy, Daria ze Śląska, Coals, Kasia Sienkiewicz, Lordofon, Drabusheyka, Natalia Muianga, Koza x Kuba Więcek, Daniel Godson, Dezydery, Hela, Maks Tachasiuk, Błoto, Klawo, Swåda x Niczos, René i ostatnia, ale nie mniej ważna grupa Omasta!

Ogłoszenie w ekspresowym tempie zrobiło wrażenie na internautach. "Slowdive - baza! Dziękuję, to będzie dla mnie fajny Open'er!", "Zalia na Open'erze! Wzrusz!", "Jazda bez trzymanki", "Wow, tego się nie spodziewałam", "Nie spodziewałam się znowu Slowdive", "Tak bardzo dziękuję za ten line-up", "Jest pięknie", "Ostatnie złote strzały" - piszą na Facebooku i Instagramie fani nadchodzącego wydarzenia.

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