Bartek: Deszcz nam nie straszny, co udowodniliśmy już wczoraj podczas konsoletowej zabawy Calvina Harrisa, ale wiatr już trochę tak. W końcu "nadzieja" musiała znaleźć swoje zastosowanie, bo mieliśmy nadzieję, że wszystkie ostre wiatry będą nam dzisiaj sprzyjać, a i że będą łagodniejsze na jutrzejsze zwieńczenie festiwalu. Z nadzieją podszedłem na set Coals, czyli projekt Kachy Kowalczyk i Łukasza Rozmysłowskiego - pobujałem się, wyśniłem sobie plan dzisiejszego wieczoru i przypomniałem sobie o Krakowie, gdzie muza formacji pierwszy raz weszła mi pod skórę. Misja zakończona sukcesem - Coalsi dali mi wiarę. Dali nawet więcej, ale zachowam to dla siebie. "Sanatorium" to jeden z najlepszych albumów 2024 roku, do tegorocznej "magii" jeszcze dochodzę. A wiem, że wszystko dojdzie w swoim czasie, tak jak ja niesiony przez wiatr z Alter Stage na Tenta, gdzie za chwilę swoje "Serce" miała wyłożyć na tacy Zalia.

Jak zapowiadała, tak zrobiła. Weszła na scenę z impetem, tak jak przed "Wielką Ewakuacją" kilka lat temu, tylko z portfelem bogatszym o nowe doświadczenia, nowe uczucia i nowe "Serce", choć i tak gdzieś po drodze niechcący je zgubiła. Wszystko ma swój powód - gdyby nadal trzymała je w znanej, bezpiecznej formie, sukces jej drugiej płyty wcale nie byłby takim pewnikiem. "Złamane serce = hit numer jeden" - twierdziła Ariana Grande w 2018 roku, gdy "thank u, next" podbiło cały świat, a teraz widać, jak bardzo Zalia podpatruje nawet zagraniczne koleżanki z branży. W istocie set wokalistki był pochwałą zatracenia się w tańcu, zapomnienia, nadania sensu złamanym myślom i spuchniętym od bólu sercom. Było też zabawnie i frywolnie, a przede mną stał "#1 Zalia fan", jak to napisał na swoim banerze.

Otwarcie koncertu piosenką "Znowu sam" rozgrzało głodną publiczność, bo dla wielu ten koncert, zaczynający się o 17:00, był pierwszą przygodą dnia. Po nostalgicznym "bezsensownie" Zalia zapowiedziała swoją ulubioną nowość, czyli "tylko kochaj mnie". "Zrobiliśmy sondę z bandem za kulisami i wyszło z niej, że ten utwór najbardziej lubimy wykonywać na żywo" - przyznała. "Kyoto" znów poderwało nas w górę, "Nie Mam Dla Ciebie Nic" tylko nas w niej utwierdziło. "Diament" i tytułowe "Serce" poprowadziły nas do klucza, który miał zamknąć nasz pierwszy pełny set dnia - "dopóki się nie znüdzisz" na żywo naprawdę robi robotę. Mam nadzieję, że okrzyki fanów skleiły serce Zalii, że jest szczęśliwa, i że teraz również ma nadzieję na więcej. Po skończonym występie wręczono jej złotą płytę, stąd zgaduję, że zeszła ze sceny uskrzydlona. "Zapamiętam ten moment na zawsze" - wyznała. Dla mnie i Weroniki to była świetna rozgrzewka.

Weronika: Po koncercie Zalii postanowiłam zostać w miłosnej atmosferze i popędziłam na Alter Stage, gdzie Anna Calvi już rozsyłała swoją zmysłową energię. Na scenie wyglądała, jakby wyrwała się prosto ze złotej ery Hollywood albo z jednego z kultowych filmów Davida Lyncha - nic pomiędzy. Ubrana w elegancką koszulę, płaszcz, pomalowana czerwoną szminką, blond włosy ułożone w zjawiskowe fale. Calvi serwowała publiczności nie tylko classy look, lecz także dźwięki. Zachowywała się tak, jakby ona i gitara były jednością. Wydobywanie z instrumentu potężnych riffów wyglądało, jakby sprawiało jej największą przyjemność... Zresztą, podobnie publiczności. Brytyjka zachwyciła jednak nie tylko swoją mroczną, oniryczną grą, lecz także nastrojowym i przenikliwym wokalem. Romantyczne, inspirowane gotyckim rockiem piosenki nie brzmiałyby tak samo bez jej zaśpiewów, w których na próżno było doszukiwać się choć nuty fałszu. Występ rozpoczęła od jednego z najpopularniejszych kawałków w swojej dyskografii - "Suzanne & I" - aby następnie przejść przez "Wish", "Don't Beat the Girl Out of My Boy" czy energetyczne "Desire" i zakończyć koncert coverem grupy Suicide "Ghost Rider".

Żałowałam, że występ Calvi nie był zaplanowany na pierwszy dzień imprezy, bowiem jedną ze scen przejął wtedy także David Byrne. Artystka nagrała niegdyś z liderem Talking Heads niezwykłą aranżację "Strange Weather" - usłyszenie tego na żywo w wykonaniu ich duetu byłoby czymś, czego nie da się zapomnieć. Los chciał jednak inaczej... Jedyne, na co przez cały występ Anny Calvi miałam nadzieję, a czego mi zabrakło, to większy kontakt z publicznością. Artystka zupełnie odcięła się od widowni, stanęła na scenie i z elegancją wykonała swoją robotę. Choć była w tym pewna konwencja, jej milczenie dodawało wszystkiemu tajemniczości, to festiwale rządzą się swoimi prawami. Oczekiwałam pewnej historii, opowieści o utworach i podzielenia się czymś osobistym z publicznością. W zamian dostałam niewychodzącą ani na moment z roli artystkę, która doskonale wie, po co weszła na scenę.

Bartek: Nagle zaczęły się schody. Wiatr przybierał na sile, deszcz czuł się coraz pewniej w swoim pokrapywaniu, chmury śledziły każdego uczestnika festiwalu. W pewnym momencie poczułem, że idąc na Slowdive, nie potrzebuję używać nóg, bo wiatr niósł mnie, jakby miał monopol na wybieranie kolejnych atrakcji. Gdy już dotarłem na Main Stage, okazało się, iż z przyczyn technicznych show grupy został przesunięty. Nie było wiadomo, kiedy wystąpi, a przez moment nawet zastanawialiśmy się, czy to się w ogóle wydarzy. Ale wydarzyło się, co prawda plus minus z czterdziestominutowym opóźnieniem, ale zawsze. Setlista została uszczuplona, nad czym za bardzo nie ubolewałem, bo nie zaliczam się do wielkich fanów grupy. Chciałem trochę pulsującej psychodelli i elektroniki lat 80., ale jeśli nie ma, co się lubi, to... wiadomo co. Usłyszałem "Sugar for the Pill", więc byłem spełniony. Mogłem lecieć dalej.

Slowdive na Open'er Festivalu Zobacz galerię + 6

Weronika: Tego dnia line-up Alter Stage obfitował w doskonałe sety i strach było oddalać się od tej sceny, aby nie przegapić niczego dobrego. Trochę z przypadku, trochę w wyniku ucieczki przed szalejącym wiatrem, trafiłam na duet Panda Bear & Sonic Boom, który nie miał tego szczęścia znaleźć się na mojej liście koncertów "do zobaczenia". Gdybym faktycznie ominęła show amerykańsko-brytyjskiego projektu, już wiem, że żałowałabym. Na scenie przywitały mnie kolorowe i dopracowane wizualizacje, na tle których stanęły dwa stanowiska z konsoletami i mikrofony. Za nimi znalazło się dwóch mężczyzn, którzy wyglądali trochę, jakby zostali wyrwani z festiwalowego pola... albo po prostu z ulicy. Postawili ich, dali im jakieś pokrętełka i kazali grać.

Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak jeden wielki chaos, przypadek albo licealny zespół występujący na rozpoczęciu roku szkolnego, eksperymentujący z grafikami komputerowymi i housem. Nic dziwnego - w końcu Panda Bear i Sonic Boom poznali się ponad dwie dekady temu i gdy ich kariera nabierała tempa naprawdę byli młodzi. Dopiero, gdy przyjrzałam się im dogłębniej, wysłuchałam pierwszej piosenki, dostrzegłam w tym wszystkim urok, pomysł i niemal doskonałe dopracowanie. Królowała produkcja na najwyższym poziomie i melodyjne wokale, które doskonale dopełniały się z radosnymi nutami. Nie było w tym ani grama kiczu, co w elektropopie często jest trudne do osiągnięcia. Była raczej prostota, szczerość i autentyczna chęć do dzielenia się z ludźmi muzyczną magią.

Duet dał mi nadzieję. Spytacie - na co, wesołe piosenki i dwóch facetów w kwiecie wieku stojących za konsoletami, mogło dać mi nadzieję? Ich dźwięki sprawiły, że poczułam się, jakby znów było 30 stopni, słońce świeciło w najlepsze, a płaszcze przeciwdeszczowe czy kurtki mogły pozostać schowane w plecakach i torbach. Dali mi nadzieję na to, że wszyscy możemy jeszcze cieszyć się festiwalem i nawałnica szalejąca na polu wcale nie musi oznaczać smęcenia. Pokazali, że muzyką, da się uratować każdą sytuację i rozweselić ludzi, których jedynym marzeniem w tamtym momencie było pójście do domu.

Bartek: Oki to dla mnie, jeśli już gra na festiwalu i ja na nim jestem, punkt konieczny do zaliczenia. Pamiętam, gdy jeszcze nie miał łysej glacy, tylko uformowane włosy na kultowego już chyba w polskim rapie "Jeżyka!", ale jeśli twórcy się nie zmieniają, tak naprawdę nimi nie są. "Ludzie, może wy chcieliście postać, ale na moich koncertach się skacze. A więc let's go!" - wykrzyczał ze sceny i używał niecenzuralnych słów jak przecinków, ale to wszystko po prostu grało. Zaczął set nowym utworem "znasz mnie?", ale szybko przeszedł do klasyków, na które czekali wszyscy sezonowi słuchacze. A więc był "Jeżyk!", było też "Jakie To Uczucie?" - widać było, że skończenie popowego segmentu było Okiemu na rękę. Lubię tego chłopaka, bo ma wizję. Widać też, że nadzieja go nie opuszcza, więc idealnie wpasował się w trzeci dzień naszej przygody.

Oki na Open'er Festivalu Zobacz galerię + 11

Weronika: Przyciągnięta mroczną siłą tuż po godzinie 20:00 wybrałam Flow Stage, którą przejął zespół Just Mustard. Nazwa wskazywała na szalonych punk-rockowców (często funky pomysły kojarzą mi się z niegrzecznymi i zbuntowanymi zespołami, ale przecież one wcale nie mają monopolu na takie nazwy), a dostaliśmy coś na wzór The Cure - tylko z dziewczyną na wokalu, mniej kultowe, mniej doświadczone i tak o 40 lat młodsze. Mało w tym było zwariowania; więcej sennego, nostalgicznego klimatu. Kilkuminutowe gitarowe solówki wprawiały w ekstazę słuchaczy pod barierkami, choć sami występujący pozostawali niewzruszeni. Muzycy wyglądali trochę, jak wampiry, u których na próżno szukać uczuć. Widać było, że wszyscy wychowali się na grunge'u i przygnębienie wpisane mają w DNA. Nie zabawiłam pod sceną zbyt długo, a zespół pozostawił mnie z nadzieją na to, że może kiedyś się uśmiechnie.

Punktualnie o godzinie 21:00 wybrzmiały dzwony, które wezwały kultowe The Cure na główną scenę. Słuchaczy wzywać nie musiały, bowiem najbardziej zagorzali fani czekali na Brytyjczyków pod barierkami od wielu godzin. Niestraszne im były porywy wiatru i nieustannie powracający deszcz - liczyły się wspomnienia, które stworzą już za chwilę, słuchając na żywo piosenek, do których tak chętnie płaczą w domach. W rytm anielskich dźwięków wszyscy członkowie grupy wkroczyli na Main Stage, a charyzmatyczny Robert Smith już od pierwszych sekund był po prostu sobą. Wszedł zadumany, jakby lekko obłąkany, a gdy zobaczył tłum uśmiechnął się, aby za sekundę ponownie wrócić do swojego świata. Zaczęli od "Plainsong" oraz romantycznego "Pictures of You", później były "High" oraz "A Night Like This", aby za chwilę zaprezentować "Lovesong", której spora część publiczności wyczekiwała. Wówczas wszystkie ręce uniosły się do góry i widać było, że ludzie przeżywają set, jakby miał być ich ostatnim. Muzycy zagrali też "Treasure", choć - jak sami przyznali - nie robili tego często. W dalszej części nie zabrakło takich utworów jak "Just Like Heaven", "Lullaby" czy legendarnego "Friday I'm in Love". Setlista była więc przekrojowa - The Cure starali się uwzględnić choć po jednej piosence z większości albumów, których przecież w swojej imponującej karierze wydali kilkanaście (a nawet kilkadziesiąt, licząc również te koncertowe).

Tego wieczoru wiatr okazał się niepłatnym aktorem. Wizerunek Roberta Smitha, jego niechlujny makijaż i smutną prezencję, dopełniały powiewające, natapirowane trzy włosy na krzyż. Smętna, pochmurna atmosfera panująca na terenie imprezy idealnie zgrywała się z mrocznymi tekstami wyśpiewywanymi przez legendarnego artystę. Choć ktoś mógłby stwierdzić, że na scenie nie działo się wiele - Smith nie biegał po wybiegu, mało mówił do publiczności i nie tarzał się z gitarą po podłodze - transowe melodie, trwające niemalże wieczność solówki gitarowe i niepowtarzalny wokal lidera zespołu sprawiały, że nie dało się oderwać wzroku. Łapałam się na tym, że co chwilę zamyślam się, odpływam i zatracam w dźwiękach wydobywających się z głośników. Bo właśnie po to był ten koncert - aby odciąć się od wszystkiego, co zewnętrzne i dać się porwać temu, co nieoczywiste, temu co senne, i temu, co porywać właściwie nie powinno. Dla wielu był on też królującą w naszej relacji nadzieją - na to, że The Cure trwać będzie wiecznie, że ich muzyka nigdy nie odejdzie w zapomnienie i że do końca świata będą grać koncerty tak dobre, jak ten.

Bartek: Na set Sw@dy & Niczos wparowałem w sumie z przypadku, choć kilka dni temu kreśliłem sobie w openerowym kajeciku, że chętnie wpadłbym o tej godzinie na Flow Stage. Wielu zapewne poznało formację za sprawą polskich preselekcji do Eurowizji, które to finalnie wygrała Justyna Steczkowska. Duet od tego momentu nie ogląda się za siebie i wciąż stawia głos, taniec i zaangażowanie w spektakl na podium o tej samej wysokości. Niespodzianką okazał się Jann, który nagle wbiegł na scenę i pomógł w dopełnieniu jednej z choreografii, a "Na Biesiedi" sprawiło, że już nawet nie zwracałem uwagi na narywający deszcz. "Podlaski bounce" zagarnął mnie i przekonał. Wpadłem na chwilę, zostałem do samego końca. "Chcemy badać przestrzeń na styku nowego dźwięku i naszych podlaskich korzeni. Wiedzieć, co czuła prababcia wirując na trzydniowym weselu i jak jej odczucia oddać przy pomocy brazylijskich instrumentów i tatarskich pentatonik" - mówi duet i mi w to graj.

Sw@da i Niczos na Open'erze 2026 Zobacz galerię + 7

Po ostatnich miesiącach sukcesów Maks Tachasiuk wystąpił na Open'er Festivalu! "Mam wrażenie, że nie zasługuję" INTERIA.PL

Weronika: Po The Cure powróciłam na moją ulubioną tego dnia scenę, aby uzupełnić braki w koncertach przedstawicieli polskiego podwórka. Na start widziałam tylko Zalię, a później zagubiłam się wśród zagranicznych artystów i zespołów. Bokka była idealną okazją do powrotu do ojczyzny. Trudno jednak mówić o nich jako o stricte polskim zespole - dawno zostali naszym towarem eksportowym. Grają na popularnych zagranicznych festiwalach, supportują światowe gwiazdy i jeżdżą w międzynarodowe tournee, co widać i słychać. Na Open'erze dali z siebie 110 procent, z resztą tradycyjnie. Utwory takie jak "On Your Side", "Eyes on Me" czy "Town of Strangers" pokazały moc grupy, która kryje się w świetnie wyprodukowanej i podanej elektronice oraz alternatywie. Wszystko dopełniała gra świateł, która doskonale zaaranżowana sprawiała wrażenie, jakby była dodatkowym instrumentem. Po tym koncercie Bokka pozostawiła mnie z nadzieją na to, że polskie zespoły mają szansę na światowy rozgłos - muszą się jedynie trochę postarać... Ewentualnie ubrać maski i ukryć swoją tożsamość, odrobina tajemniczości jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

The Cure na Open'erze 2026 Zobacz galerię + 12

Bartek: Warto zaznaczyć, że w międzyczasie latania pomiędzy koncertami ogarniamy wywiady, a nawet sondy. Różne zobowiązania rozdzieliły naszą ekipę pod koniec nocy, bo Weronika miała zaplanowaną rozmowę z grupą Sofi Tukker (koniecznie musicie ją sprawdzić!), która zbiegła się z setem Martina Garrixa. Zostałem z naszą fotografką, Eris Wójcik, i wskoczyliśmy w pląs, choć w tej miksturze wiatru, narywającego deszczu oraz nocy i tak nie widzieliśmy już za bardzo swoich twarzy. "Może to nie klątwa Dui Lipy, może to w nim jest problem?" - zapytała mnie jedna z dziewczyn na piwie, rozglądając się przez ramię i co chwilę nerwowo oceniając stan pogody. Ciekawe, że wspomniała o klątwie. Zauważyłem, że my, Polacy, bardzo lubimy się na niej opierać. "Nad Polską na pewno wisi klątwa" - dodała po chwili z przekonaniem. Miała na myśli oczywiście 2022 rok, kiedy DJ miał także zaplanowany swój set. Jak wiemy, show Lipy został anulowany, jednak Garrix pojawił się po tym chaosie i zapewnił festiwalowiczom godne pożegnanie i zwieńczenie wymagającego dnia. Martin, jesteś ratunkiem, to na pewno. Podczas "Scared to Be Lonely" już z pełną ekipą zanurkowaliśmy w mokrą trawę, ruszyliśmy przed siebie i zaczęliśmy tańczyć, skakać, śpiewać - nadzieja przybrała właśnie taką formę i było jej w tym do twarzy.