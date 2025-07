Niezbędnik Open’er Festival 2025. Line-up, bilety, pogoda, transport i ważne zakazy

Tegoroczny line-up prezentuje się wyjątkowo imponująco. Wśród headlinerów znaleźli się m.in. Massive Attack, Future, Nine Inch Nails, Muse oraz Linkin Park. Każdy z tych zespołów wystąpi na Orange Main Stage odpowiednio w dniach od 2 do 5 lipca. Do Gdyni zawitają także Gracie Abrams, Doechii, Raye, Camila Cabello, Conan Gray, FKA twigs, J Balvin, Lola Young i Tyla. Nie zabraknie też mocnych reprezentantów rodzimej sceny - na scenach zobaczymy Kaśkę Sochacką, Wiktora Dydułę czy Bambi.