Kolejne gwiazdy dołączają do Open'er Festival 2027! Wielki powrót po 25 latach

Tom Rowlands i Ed Simons znani szerzej jako The Chemical Brothers dołączają do składu Open'era 2027! Jak przypominają organizatorzy, od ich pamiętnego koncertu na debiutanckiej odsłonie imprezy minie wtedy dokładnie 25 lat. Tym razem brytyjski duet zaprezentuje swój show w Gdyni, jako jedna z głównych gwiazd festiwalowego czwartku.

"Ikony muzyki elektronicznej! A jednocześnie historia i legenda festiwalu" - zapowiadają organizatorzy.

Występ The Chemical Brothers będzie ostatnim koncertem drugiego dnia na Orange Main Stage. Przypomnijmy, że przyszłoroczna edycja planowana jest na 30.06-03.07.2027r. tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo.

Od klubowych setów do światowego sukcesu

Historia The Chemical Brothers zaczęła się w Manchesterze, gdzie Rowlands i Simons poznali się jako studenci i rozpoczęli wspólne granie. Początkowo działali pod nazwą Dust Brothers - nawiązującą do amerykańskiego duetu producenckiego, który pracował nad albumem "Paul's Boutique" Beastie Boys. Z czasem musieli zmienić nazwę, aby uniknąć konfliktu z jej pierwotnymi właścicielami.

Debiutancki album "Exit Planet Dust" ukazał się w 1995 roku. Dwa lata później "Dig Your Own Hole" przyniósł im znacznie większy sukces: płyta zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy sprzedaży, podobnie jak single "Setting Sun" z udziałem Noela Gallaghera oraz "Block Rockin' Beats". To właśnie w tym okresie duet przeszedł z klubowego obiegu do grona największych wykonawców elektroniki.

Elektronika z energią rockowego koncertu

The Chemical Brothers należą do pionierów big beatu - nurtu, w którym mocne, połamane rytmy spotykają się z samplami, wpływami hip-hopu, rocka i psychodelii.

W kolejnych latach repertuar duetu poszerzyły między innymi "Hey Boy Hey Girl", "Star Guitar", "Galvanize" i "Go". Rowlands i Simons współpracowali z artystami reprezentującymi różne muzyczne światy, w tym z Q-Tipem (A Tribe Called Quest), Bernardem Sumnerem (Joy Division) i Timem Burgessem (The Charlatans).

Pod ogłoszeniem w mediach społecznościowych momentalnie zaroiło się od internautów, komentujących propozycję festiwalu: "Kapitalne wieści, najlepszy z dotychczasowych headów", "No i to są ogłoszenia", "Cudowna wiadomość", "No i co? Znowu będę na Open'erze" - czytamy.

Nie tylko "The Red Bottoms Tour". ADÉLA wystąpi na Open'erze 2027

Kolejnym ogłoszeniem przyszłorocznej edycji Open'era jest słowacka artystka, która od lat marzyła o międzynarodowej karierze.

ADÉLA, a właściwie Adéla Jergová, urodziła się 27 listopada 2003 roku w Bratysławie. Ta słowacka piosenkarka i tancerka robi w ostatnich tygodniach coraz większy szum w mediach, a to wszystko za sprawą chwytliwej muzyki, dużej ambicji i gościnnemu udziałowi w trasie Demi Lovato. Premiera debiutanckiego krążka "PRIMA", który promują takie utwory jak wciąż trendujący na TikToku "Ain't In LA, otwiera się w nowym oknie", "KGB" czy "Nicole Kidman, otwiera się w nowym oknie", będący swoistą laurką wystawioną popularnej aktorce, wyszła Adéli celująco. Uważają tak szanowane listy przebojów, w tym zestawienie "Billboard 200", gdzie piosenkarka zadebiutowała na czwartym miejscu.

Przypomnijmy, że słowacka gwiazda popu już niedługo zagra swój pierwszy koncert w naszym kraju w warszawskim Klubie Stodoła w ramach europejskiej części trasy koncertowej "The Red Bottoms Tour". Piosenkarka wystąpi w Polsce 3 lutego 2027 roku, a powróci do naszego kraju kilka miesięcy później - 2 lipca 2027 roku wystąpi w ramach Open'er Music Festival na Orange Main Stage.