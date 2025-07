Gracie Abrams urodziła się w 1999 roku w Kalifornii. Młoda wokalistka już od najmłodszych lat miała okazję obcować ze światem show-biznesu, a branżę muzyczną zawojowała w lutym 2023 roku, kiedy to odbyła się premiera jej pierwszego krążka "Good Riddance". Potem było już tylko lepiej, a najlepszym tego podsumowaniem jest płyta "The Secret of Us", która wypromowała takie przeboje jak "Risk", "us." z Taylor Swift, "Close To You" czy "That's So True" (z rozszerzonej wersji krążka).