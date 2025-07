OFF Festival co roku przyciąga tysiące fanów muzyki alternatywnej. Tegorocznymi headlinerami imprezy w Dolinie Trzech Stawów są Kraftwerk, Fontaines D.C. oraz James Blake . Choć obecność wielkich gwiazd na festiwalach jest niemalże obowiązkowa, w przypadku OFFa, to właśnie artyści, o których na co dzień mówi się nieco mniej stanowią prawdziwą wartość imprezy. Niestety jedna z artystek, która wystąpić miała na Scenie Eksperymentalnej trzeciego dnia, zmuszona była odwołać swój występ.

"To połączenie dość świeże i nieoczywiste - tak właśnie brzmi na żywo. Anatole Muster, cudowne dziecko szwajcarskiej sceny, grał już na Montreux Jazz Festival, wyprzedaje koncerty w Londynie czy Los Angeles. Jego debiutancki album 'Wonderful now' to zaskakująca podróż przez style i nastroje - od emocjonalnych ballad po taneczne, eksperymentalne hity, w których akordeon bije po trzewiach jak syntezator z odległej galaktyki. Tegoroczny album 'hopecore' niesie go jeszcze dalej - i już ekscytuje na myśl o tym, co artysta ma jeszcze w zanadrzu. Jeśli nie boisz się przekraczania muzycznych granic, wsłuchaj się uważnie. I pod żadnym pozorem nie przegap jego koncertu na OFF-ie" - czytamy w poście opublikowanym na Instagramie.